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Испания
10 августа 2023, 15:31 | Обновлено 10 августа 2023, 15:51
2006
6

ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция

Бельгиец надолго выпал из игры

10 августа 2023, 15:31 | Обновлено 10 августа 2023, 15:51
2006
6
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция
ФК Реал Мадрид. Тибо Куртуа

Мадридский «Реал» сообщил официальный диагноз повреждения у голкипера команды Тибо Куртуа. У бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«В ближайшие дни футболисту предстоит операция», – сказано в релизе мадридского клуба.

Напомним, Куртуа травмировался сегодня, 10 августа, на тренировке команды, которую он покидал в слезах.

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травма Тибо Куртуа Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник ФК Реал Мадрид
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Комментарии 6
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PUMA
Скорее всего Де Хеа будет.Качественный воротник да ещё и бесплатно.Когда то  Де Хеа из за факса в Реал не перешёл
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+1
Octopus
У папы Карло загорелась пятая точка. Тут или в срочном порядке вратаря искать или ставить ненавистного ему Лунина.
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+1
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India Life
Де Хеа не надiйно грав в останньому сезонi, тому його не перепiдписали
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0
anacreon
Негарно радіти. Але Гойда! 
Головне, щоб вони не почали зараз аврально шукати воротаря, який цілий рік грав. В любому випадку пару матчів Лунін  повинен зіграти. Якщо не буде лажати і команда виграє, то може вони і не будуть шукати ще одного.
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0
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