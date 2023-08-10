Испания10 августа 2023, 15:31 | Обновлено 10 августа 2023, 15:51
2006
6
ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция
Бельгиец надолго выпал из игры
10 августа 2023, 15:31 | Обновлено 10 августа 2023, 15:51
2006
6
Мадридский «Реал» сообщил официальный диагноз повреждения у голкипера команды Тибо Куртуа. У бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.
«В ближайшие дни футболисту предстоит операция», – сказано в релизе мадридского клуба.
Напомним, Куртуа травмировался сегодня, 10 августа, на тренировке команды, которую он покидал в слезах.
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Головне, щоб вони не почали зараз аврально шукати воротаря, який цілий рік грав. В любому випадку пару матчів Лунін повинен зіграти. Якщо не буде лажати і команда виграє, то може вони і не будуть шукати ще одного.