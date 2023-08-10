ОФИЦИАЛЬНО. Куртуа ждет операция

Мадридский «Реал» сообщил официальный диагноз повреждения у голкипера команды Тибо Куртуа. У бельгийца диагностировали разрыв передней крестообразной связки левого колена.

«В ближайшие дни футболисту предстоит операция», – сказано в релизе мадридского клуба.

Напомним, Куртуа травмировался сегодня, 10 августа, на тренировке команды, которую он покидал в слезах.