Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Бельгиец получил серьезную травму
Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сегодня, 10 августа, на тренировке команды получил травму.
После проведенного обследования «галактикос» сообщили, что Куртуа травмировал крестообразную связку колена. С тренировки Тибо уходил в слезах.
Как известно, мадридский «Реал» матч 1-го тура нового чемпионата Испании проведет 12 августа на выезде с «Атлетиком». Ввиду травмы Куртуа, ворота «галактикос» в предстоящем поединке с большой долей вероятности будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.
Courtois se ha lesionado esta mañana en el entrenamiento del Real Madrid.— Miguel Ángel Díaz (@miguelitocope) August 10, 2023
Se le están realizando pruebas médicas.
Podría tener afectado el lgamento cruzado de la rodilla.
Se fue del entrenamiento entre ĺágrimas.
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