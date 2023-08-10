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  4. Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Испания
10 августа 2023, 15:18 | Обновлено 10 августа 2023, 15:22
7238
30

Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала

Бельгиец получил серьезную травму

10 августа 2023, 15:18 | Обновлено 10 августа 2023, 15:22
7238
30
Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сегодня, 10 августа, на тренировке команды получил травму.

После проведенного обследования «галактикос» сообщили, что Куртуа травмировал крестообразную связку колена. С тренировки Тибо уходил в слезах.

Как известно, мадридский «Реал» матч 1-го тура нового чемпионата Испании проведет 12 августа на выезде с «Атлетиком». Ввиду травмы Куртуа, ворота «галактикос» в предстоящем поединке с большой долей вероятности будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.

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Тибо Куртуа Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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Комментарии 30
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Павло
Лунін довго і вперто цього чекав.
Тепер головне не просрати шанс...
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+10
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Александр Бондарь
Я думаю Де Хеа купят он св.агент или Кепа
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+3
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Максим Мистюк
Дождался Андрюха своего шанса
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+3
Ivan Nosenko
Може навпаки, лунін, як той пожарник, якого питають як робота, а він відповідає супер: висока ЗП, премії, інші льготи, але коли пожар то хочь звільняйся. 
  
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+2
odiniznashih
Все к тому и шло - парня использовали без продыху , не  давая отдыха даже на второстепенных матчах .
А годы бегут.
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+2
Xvalenok03
Это шанс лунина.
Может быть последний.
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+2
ALKOSruLKA
Власне, в цьому й роль кіпера№2 - підстрахувати основного... Мабуть, це останній шанс Луніна щось доказати на топ-рівні... Боюсь,  багато матчів йому для перевірки не дадуть, а підпишуть когось з імям...
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+1
Nordenus
Все Лунин, вот твой шанс всей жизни!!! С первой игры должен показывать уровень, иначе сразу уберут с рамки ворот...
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+1
Dimaryz81
Ну или Реал по быстрому подпишет свободного Де Хеа на пару лет контракта. Когда то он уже почти перешел в Реал.
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+1
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Summertime
Производственная травма.   Для того  и есть резервисты.   Смущает фраза: "...в предстоящем поединке с большой долей вероятности будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин."   А кто же там претендует на малую долю?    Диего Пиньеро?
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0
Алексей
Интересно кто будет стоять в сборной, Трубин нет игровой практики и ясное дело, что в Бенфике он будет на лавке, а скоро матчи сборной очень важные 
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0
acfred
Те шо їм потрібен ше голкіпер то факт, але на 1 ий тур Лунін і молодіжка...самі винні треба обох награвати постійно, а не урізати час Луніну... тепер добуде сезон і контракт, 1им або 2 им ще за кимось, але цьому комусь потрібен буде час щоб із захистом зігратись....воротар специфічна позиція... тому продавати Луніна сьогодні-завтра ніхто не буде...
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0
123455432
Заспокійтеся ви усі. По-перше, здоров'я Куртуа, а по-друге Реал 100% купить або візьме в оренду якогось воротаря для основи. Наприклад той самий Де Хеа
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0
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OKs100
Возможно Куртуа выбыл на 7-9 месяцев.
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0
PETP0
Мабуть Лунін до ворожки сходив.
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0
Burevestnik
де Хеа - 1, Лунін -2 .    нажаль...
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-1
Am
Дочекався таки...ну що ж-це останній шанс тим паче якраз початок сезону, буде серія щоб себе показати
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-1
anacreon
Це все наші молитви.А ви тут на Луніна гнали, що треба уходити.  Вже в минулому сезоні було видно, що у Куртуа через вік почалися травми. І далі буде тільки гірше і більше травм. Тому  Лунін і не хоче уходити.Тепер головне, аби вони не підписали ще якогось голкіпера на заміну, налякавшись, що Лунін може напропускати. Бо тоді буде паскудно. Краще б він звичайно травмувався після закінчення трансферного вікна, коли вже не можна купити.
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-1
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locator-x
Щось підозрюю, що Реал купить в Севільї Яссіна Буну в такому випадку. Вже не в грошах справа. У Андрія є пара шансів
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-1
Romeo Serhi
Если не Де Хеа,то кого-то другого..Но не будет Лунин первым 
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-2
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