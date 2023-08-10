Куртуа в слезах и в лазарете. Лунин – основной голкипер Реала

Бельгийский вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа сегодня, 10 августа, на тренировке команды получил травму.

После проведенного обследования «галактикос» сообщили, что Куртуа травмировал крестообразную связку колена. С тренировки Тибо уходил в слезах.

Как известно, мадридский «Реал» матч 1-го тура нового чемпионата Испании проведет 12 августа на выезде с «Атлетиком». Ввиду травмы Куртуа, ворота «галактикос» в предстоящем поединке с большой долей вероятности будет защищать украинский голкипер Андрей Лунин.