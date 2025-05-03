Подолье – Металлург Запорожье – 2:3. Видео голов и обзор матча
«Металлург» прервал серию матчей без побед
В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся матч «Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье. Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2.
Хозяева открыли счет на 10-й минуте. Гол на свой счет записал Антон Савин. Но еще до перерыва «Металлург» не только отыгрался, но и вышел вперед.
На 76-й минуте Андрей Близниченко увеличил преимущество команды гостей до двух мячей. «Подолье» пыталось спастись от поражения, но забило только один мяч.
Первая лига Украины. Группа Выбывание. 2 мая
«Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье – 2:3
Голы: Савин, 10, Профатило, 90+1 – Близниченко, 27, 76, Заец, 37 (автогол).
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Этим летом юный вундеркинд отпразднует 18-й день рождения и получит прибавку к окладу
Турецкая пресса восхищается игрой Александра Зубкова