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  4. Подолье – Металлург Запорожье – 2:3. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
03 мая 2025, 10:48 |
49
0

Подолье – Металлург Запорожье – 2:3. Видео голов и обзор матча

«Металлург» прервал серию матчей без побед

03 мая 2025, 10:48 |
49
0
Подолье – Металлург Запорожье – 2:3. Видео голов и обзор матча
ФК Подолье

В группе «Выбывание» Первой лиги в пятницу, 2 мая, состоялся матч «Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье. Поединок завершился победой гостей со счетом 3:2.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте. Гол на свой счет записал Антон Савин. Но еще до перерыва «Металлург» не только отыгрался, но и вышел вперед.

На 76-й минуте Андрей Близниченко увеличил преимущество команды гостей до двух мячей. «Подолье» пыталось спастись от поражения, но забило только один мяч.

Первая лига Украины. Группа Выбывание. 2 мая

«Подолье» Хмельницкий – «Металлург» Запорожье – 2:3

Голы: Савин, 10, Профатило, 90+1 – Близниченко, 27, 76, Заец, 37 (автогол).

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Подолье Хмельницкий Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Антон Савин Андрей Близниченко
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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