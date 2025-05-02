Лондонский «Челси» принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд не намерен отпускать аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса и эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.

Суммарно два хавбека обошлись «синим» в более чем 225 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала.