Англия02 мая 2025, 22:57 |
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Челси принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам
Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо не покинут клуб
02 мая 2025, 22:57 |
404
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Лондонский «Челси» принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам, сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд не намерен отпускать аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса и эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.
Суммарно два хавбека обошлись «синим» в более чем 225 миллионов фунтов.
Ранее сообщалось о том, что Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала.
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