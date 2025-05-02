Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам
Англия
02 мая 2025, 22:57 |
404
0

Челси принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам

Энцо Фернандес и Мойсес Кайседо не покинут клуб

02 мая 2025, 22:57 |
404
0
Челси принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси

Лондонский «Челси» принял важное решение по двум дорогостоящим трансферам, сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд не намерен отпускать аргентинского полузащитника Энцо Фернандеса и эквадорского полузащитника Мойсеса Кайседо.

Суммарно два хавбека обошлись «синим» в более чем 225 миллионов фунтов.

Ранее сообщалось о том, что Милевский сказал, что будет с Мудриком из-за допингового скандала.

По теме:
Ключевое решение. Интер нацелен на подписание двух игроков Реала
Легенда Баварии может перебраться в МЛС. Известно, чем пытаются заманить
«Касается не только его». Раньери рассказал о возможном трансфере Довбика
Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Челси трансферы трансферы АПЛ
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Футбол | 02 мая 2025, 07:47 2
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»
Стивен ДЖЕРРАРД: «Он сейчас лучший полузащитник в мире»

Легенда «Ливерпуля» до сих пор высоко оценивает уровень Кевина Де Брюйне

ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
Хоккей | 02 мая 2025, 02:55 16
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица
ЧМ по хоккею. Что нужно сборной Украины для выхода в элиту. Таблица

Нужно обыграть сборную Японии

Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Футбол | 02.05.2025, 17:31
Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Удаление изменило ход игры. Карпаты вдесятером победили Левый берег
Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ
Футбол | 02.05.2025, 22:31
Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ
Фаворит очевиден? Суперкомпьютер оценил шансы полуфиналистов ЛЧ
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Футбол | 02.05.2025, 03:05
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Тьерри АНРИ: «Ненормально быть таким, как Ямаль. Не понимаю, что я вижу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
Тренер сборной Украины: «Игрокам предлагают выступать за сборную Испании»
01.05.2025, 09:01 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
ЧМ по хоккею. Сборная Украины бьет Польшу и близка к выходу в элиту
01.05.2025, 18:14 114
Хоккей
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
Холанд тремя словами отреагировал на игру Ямаля в полуфинале ЛЧ
01.05.2025, 18:37
Футбол
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
Без шансов. Сборная Украины разгромила хозяев на ЧМ по хоккею
30.04.2025, 21:45 31
Хоккей
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
ВИДЕО. И это первая ракетка. Позорное поведение Соболенко в матче с Костюк
01.05.2025, 01:53 16
Теннис
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
Трагедия для Реала. Звезда может завершить карьеру из-за ужасной травмы
01.05.2025, 07:47 5
Футбол
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
Элина Свитолина – Арина Соболенко. Прогноз на полуфинал WTA 1000 в Мадриде
01.05.2025, 21:14 34
Теннис
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
Перес пригрозил Анчелотти не заплатить деньги, если он это сделает
01.05.2025, 08:26 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем