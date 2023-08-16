Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко
Англия
16 августа 2023, 00:02 | Обновлено 16 августа 2023, 00:09
309
0

Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко

Левый защитник лондонского «Арсенала» Кирана Тирни может перейти в «Ньюкасл»

16 августа 2023, 00:02 | Обновлено 16 августа 2023, 00:09
309
0
Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Киран Тирни

По информации издания Football Daily, «Ньюкасл» планирует начать переговоры по аренде защитника «Арсенала» в ближайшее время. По предварительной информации, «Канониров» не устраивает возможность аренды, они планируют оформить полноценный трансфер. Решением вопроса может стать включение пункта выкупа после первого сезона аренды.

В прошлом сезоне Тирни провел 36 матчей, в которых забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

По версии трансферного портала Transfermarkt, оценочная стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.

По теме:
Романо: Лавия переходит в Челси за 60 миллионов
ОФИЦИАЛЬНО. Интер продал защитника в Унион Берлин
Скандальный экс-игрок Шахтера прибыл в Одессу на просмотр к Григорчуку
Ньюкасл Арсенал Лондон Киран Тирни трансферы трансферы АПЛ
Источник Twitter
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Футбол | 15 августа 2023, 21:39 3
Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо
Клейтон рассказал, почему не смог заиграть у Луческу в Динамо

Бразилец считает, что тогда в команде все было стабильно и хорошо

Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Футбол | 15 августа 2023, 13:06 2
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу
Известен первый финалист женского чемпионата мира по футболу

Сборная Испании в драматичной концовке вырвала победу над командой Швеции

ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
Футбол | 15.08.2023, 16:16
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
ОФИЦИАЛЬНО. Давид Райя перешел в Арсенал
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Футбол | 15.08.2023, 11:52
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
Фанаты требуют Лунина в основе Реала
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Футбол | 15.08.2023, 19:52
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продал Неймара в Саудовскую Аравию
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
Стартует чемпионат Европы по волейболу среди женщин
14.08.2023, 17:25 3
Волейбол
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
Рейтинг WTA. Ястремская поднялась на 37 позиций
14.08.2023, 11:48
Теннис
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер вышел на 3-е место. Кто выше горняков?
14.08.2023, 23:49 13
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
15.08.2023, 14:23 1
Футбол
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
Титул Ястремской, возвращение Возняцки, провал украинок в Монреале
14.08.2023, 07:00
Теннис
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
ЛЕОНЕНКО: «Витя, а почему же ты уехал, почему не помогаешь Динамо?»
15.08.2023, 16:34 38
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
ОФИЦИАЛЬНО. Реал подписал конкурента Лунину
14.08.2023, 12:18 32
Футбол
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
В финале в Монреале Пегула быстро отправила соперницу искать свой флаг
14.08.2023, 01:50 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем