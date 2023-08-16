Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко
Левый защитник лондонского «Арсенала» Кирана Тирни может перейти в «Ньюкасл»
По информации издания Football Daily, «Ньюкасл» планирует начать переговоры по аренде защитника «Арсенала» в ближайшее время. По предварительной информации, «Канониров» не устраивает возможность аренды, они планируют оформить полноценный трансфер. Решением вопроса может стать включение пункта выкупа после первого сезона аренды.
В прошлом сезоне Тирни провел 36 матчей, в которых забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.
По версии трансферного портала Transfermarkt, оценочная стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.
🚨| Newcastle and Arsenal are in contact over the transfer of Kieran Tierney. 💰— Football Daily (@footballdaily) August 15, 2023
The Gunners want a permanent sale instead of a loan which is what the Magpies would prefer. 🏴
[via @SkySports_Keith]. pic.twitter.com/EpsifqohHC
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