Ньюкасл планирует арендовать у Арсенала конкурента Зинченко

По информации издания Football Daily, «Ньюкасл» планирует начать переговоры по аренде защитника «Арсенала» в ближайшее время. По предварительной информации, «Канониров» не устраивает возможность аренды, они планируют оформить полноценный трансфер. Решением вопроса может стать включение пункта выкупа после первого сезона аренды.

В прошлом сезоне Тирни провел 36 матчей, в которых забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

По версии трансферного портала Transfermarkt, оценочная стоимость защитника составляет 25 миллионов евро.

