Фанаты Челси просто уничтожили Мудрика после игры с Ливерпулем

13 августа в 18:30 прошел матч 1-го тура АПЛ между командами «Челси» и «Ливерпуль». Команды играли в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж. Челси и Ливерпуль сыграли вничью, 1:1

Украинский хавбек синих Михаил Мудрик вышел на замену во втором тайме на 81-й минуте, а на 90+3 потерял супершанс стать героем матча [видео момента].

После игры фанаты не простили украинцу этого и захейтили его в соцсетях.

Me waiting for Mudryk to score his first EPL goal: pic.twitter.com/hwYjEibgQZ — SEUN💫 (@_oluwaseun9) August 13, 2023

The most useless No 10 in World Football. Mudryk pic.twitter.com/f4ZesCl32n — TWO TERTY (@TwoTerty_) August 13, 2023

How will I explain to my unborn kids that Mudryk didn't score from there😭😭 pic.twitter.com/pGf1wfXVu7 — Olly of Man united. (@OllyofLagos) August 13, 2023

Mudryk trying kick & run ball in the Prempic.twitter.com/lKUslVuHgl — 🇵🇰 (@M3SUTOZIL) August 13, 2023

Whenever I think of Mudryk, I think of this. pic.twitter.com/dMMycavEEx — Ahead of the Curve (@mediocentr0) August 13, 2023

Chelsea fans when Mudryk missed that last minute opportunity: pic.twitter.com/tqqZjb21R5 — 𝚃𝚑𝚎 𝚂𝚖𝚒𝚕𝚒ᴎ𝚐 𝙶𝚞𝚢 𝕏 😁🌠 🇬🇧 (@Smiling_Chee1) August 13, 2023

Mudryk 007 this season😊we will be there📌 pic.twitter.com/giGNywJLui — UNRULY KING👑 (@kingfredjr001) August 13, 2023