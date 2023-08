ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал перспективного игрока в аренду

19-летний американский вратарь Габриэль Слонина сезон 2023/24 проведет в бельгийском «Эйпене».

«Челси» уже не в первый раз отдает Слонину в аренду. Первую половину сезона 2022/23 американский талант провел в «Чикаго Файре», воспитанником которого он и является.

В прошлом сезоне у Габриэля всего 16 матчей: 8 в МЛС за «Чикаго» и 8 в АПЛ U-21 за молодёжку «Челси». В этих играх он пропустил 28 голов.

«Челси» подписал Слонину в августе 2022 года, выложив за него 9 миллионов евро. Тогда вратарю было всего 18 лет.

Chelsea goalkeeper Gabriel Slonina on loan to KAS Eupen this season 🧤



