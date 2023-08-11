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Англия
11 августа 2023, 20:54 | Обновлено 11 августа 2023, 21:00
733
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал перспективного игрока в аренду

Габриэль Слонина присоединился к бельгийскому «Эйпену»

11 августа 2023, 20:54 | Обновлено 11 августа 2023, 21:00
733
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси отдал перспективного игрока в аренду
Imago Images. Габриэль Слонина

19-летний американский вратарь Габриэль Слонина сезон 2023/24 проведет в бельгийском «Эйпене».

«Челси» уже не в первый раз отдает Слонину в аренду. Первую половину сезона 2022/23 американский талант провел в «Чикаго Файре», воспитанником которого он и является.

В прошлом сезоне у Габриэля всего 16 матчей: 8 в МЛС за «Чикаго» и 8 в АПЛ U-21 за молодёжку «Челси». В этих играх он пропустил 28 голов.

«Челси» подписал Слонину в августе 2022 года, выложив за него 9 миллионов евро. Тогда вратарю было всего 18 лет.

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Габриэль Слонина Челси Эйпен Чикаго Файр трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник ФК Челси
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