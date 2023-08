Клубы договорились. Ян Зоммер перейдет из Баварии в Интер за 6 млн евро

Швейцарский голкипер Ян Зоммер переходит из мюнхенской «Баварии» в миланский «Интер».

Клубы заключени сделка на общую сумму в 6 млн евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В воскресенье, 6 августа, Зоммер прибудет в Италию, чтобы завершить свой трансфер. В понедельник, 7 августа, вратарь придет медосмотр.

Благодаря этому трансферы «Интер» закроет позицию голкипера, которая стала вакантной после ухода Андре Онаны.

Теперь переход Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Интер» выглядит маловероятным событием.

Yann Sommer to Inter, here we go! Deal in place for €6m total fee — medical on Monday, he will arrive in Italy on Sunday to complete his move 🚨⚫️🔵 #Inter



Inter have the replacement they wanted for André Onana. pic.twitter.com/Ruip4OxRU5