Клубы договорились. Ян Зоммер перейдет из Баварии в Интер за 6 млн евро
Миланский клуб закроет позицию голкипера, которая недавно стала вакантной
Швейцарский голкипер Ян Зоммер переходит из мюнхенской «Баварии» в миланский «Интер».
Клубы заключени сделка на общую сумму в 6 млн евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.
В воскресенье, 6 августа, Зоммер прибудет в Италию, чтобы завершить свой трансфер. В понедельник, 7 августа, вратарь придет медосмотр.
Благодаря этому трансферы «Интер» закроет позицию голкипера, которая стала вакантной после ухода Андре Онаны.
Теперь переход Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Интер» выглядит маловероятным событием.
Yann Sommer to Inter, here we go! Deal in place for €6m total fee — medical on Monday, he will arrive in Italy on Sunday to complete his move 🚨⚫️🔵 #Inter— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2023
Inter have the replacement they wanted for André Onana. pic.twitter.com/Ruip4OxRU5
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