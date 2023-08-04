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  4. Клубы договорились. Ян Зоммер перейдет из Баварии в Интер за 6 млн евро
Германия
04 августа 2023, 22:55 | Обновлено 04 августа 2023, 23:24
538
3

Клубы договорились. Ян Зоммер перейдет из Баварии в Интер за 6 млн евро

Миланский клуб закроет позицию голкипера, которая недавно стала вакантной

04 августа 2023, 22:55 | Обновлено 04 августа 2023, 23:24
538
3
Клубы договорились. Ян Зоммер перейдет из Баварии в Интер за 6 млн евро
Twitter. Ян Зоммер

Швейцарский голкипер Ян Зоммер переходит из мюнхенской «Баварии» в миланский «Интер».

Клубы заключени сделка на общую сумму в 6 млн евро, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

В воскресенье, 6 августа, Зоммер прибудет в Италию, чтобы завершить свой трансфер. В понедельник, 7 августа, вратарь придет медосмотр.

Благодаря этому трансферы «Интер» закроет позицию голкипера, которая стала вакантной после ухода Андре Онаны.

Теперь переход Анатолия Трубина из «Шахтера» в «Интер» выглядит маловероятным событием.

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трансферы Интер Милан Шахтер Донецк Бавария Ян Зоммер трансферы Бундеслиги трансферы Серии A Анатолий Трубин трансферы УПЛ Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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ALKOSruLKA
чувак - ТОП... нашого до нього навіть штучно не підтягнуть!.... піде трубадур в альхілялі...
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+1
Serhii P.
Який нонсенс? Зоммер непоганий воротар, але він так і не став основним у "Баварії" плюс вже немолодий - цього року 35 виповниться. Так що ціна не завищена, це як мінімум.
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0
Владимир одесский
6 лямів за воротаря з Баварії і 20 лямів за нашого Трупіна - це нонсенс!
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0
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