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  4. Пока без Трубина. Интер близок к подписанию вратаря Баварии
Италия
28 июля 2023, 11:45 |
301
0

Пока без Трубина. Интер близок к подписанию вратаря Баварии

Ян Зоммер близок к переходу в миланскую команду

28 июля 2023, 11:45 |
301
0
Пока без Трубина. Интер близок к подписанию вратаря Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Зоммер

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» близок к подписанию вратаря «Баварии» Яна Зоммера. Ожидается, что трансфер могут завершить еще на этой неделе.

«Интер» после продажи Андре Онана настроен оптимистично по поводу подписания опытного Зоммера, который может стать основным в новом сезоне.

Что касается вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, то клубы сейчас договориться не могут. Сам игрок перед стартом сезона УПЛ сменил номер на с 81-го на 1-й, что может говорить о том, что он пока остается в команде.

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Интер Милан Бавария Ян Зоммер Анатолий Трубин трансферы
Источник Фабрицио Романо
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