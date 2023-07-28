Пока без Трубина. Интер близок к подписанию вратаря Баварии

По информации инсайдера Фабрицио Романо, «Интер» близок к подписанию вратаря «Баварии» Яна Зоммера. Ожидается, что трансфер могут завершить еще на этой неделе.

«Интер» после продажи Андре Онана настроен оптимистично по поводу подписания опытного Зоммера, который может стать основным в новом сезоне.

Что касается вратаря «Шахтера» Анатолия Трубина, то клубы сейчас договориться не могут. Сам игрок перед стартом сезона УПЛ сменил номер на с 81-го на 1-й, что может говорить о том, что он пока остается в команде.