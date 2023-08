ОФИЦИАЛЬНО. Лестер подписал 25-летнего английского форварда из Монпелье

Английский футбольный клуб «Лестер» официально объявил о подписании 25-летнего английского форварда Стефи Мавидиди из французского «Монпелье».

Контракт игрока рассчитан на 5 лет. Детали соглашение не разглашауются.

В прошлом сезоне Мавидиди провел 27 матчей за французскую команду, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

We have added to our attacking ranks with the signing of Stephy Mavididi, subject to league and international clearance 📝