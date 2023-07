ОФИЦИАЛЬНО. Молодой испанский голкипер перешел из Барселоны в ПСЖ

Молодой испанский голкипер Арнау Тенас перешел из «Барселоны» в французский «ПСЖ».

22-летний вратарь продолжит карьеру в парижской команде, куда он перебрался на правах свободного агента.

Контракт испанца с ПСЖ подписан на три сезона, до лета 2026 года.

Арнау Тенас: «Я очень рад присоединиться к этому замечательному клубу и стать частью семьи вратарей ПСЖ. В истории «Пари Сен-Жермен» есть несколько очень хороших вратарей, таких как Серхио Рико».

Ранее Арнау Тенас 4 года выступал за резервный состав каталонского клуба (Барселону B), суммарно отыграл 58 матчей.

7⃣5⃣ seconds to get to know our new signing Arnau Tenas! 👀🤔#WelcomeTenas ❤️💙 pic.twitter.com/4VsNwt81JU — Paris Saint-Germain (@PSG_English) July 30, 2023