Источник: бразилец из Ливерпуля переходит в саудовский Аль-Иттихад

Бразильский футболист Фабиньо близок к переходу из английского «Ливерпуля» в саудовский «Аль-Иттихад».

29-летний полузащитник продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

«Аль-Иттихад» заплатит за трансфер бразильца 40 млн фунтов стерлингов.

Ожидается, что Фабиньо, который уже прошел медосмотр, подпишет контракт на 3 года.

В прошедшем сезоне бразилец за «Ливерпуль» провел 49 матчей и сделал 2 ассиста, если учитывать все турниры.

