Мбаппе уйдет в Аль-Хиляль? Семья Килиана готова принять предложение клуба

Окружение и близкие люди 24-летнего форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе готовы переехать в Саудовскую Аравию, приняв предложение «Аль-Хиляля».

Об этом сообщает Джанлука ди Марцио. По информации источника, сам Килиан «пребывает в раздумьях» и еще не определился со своим будущем.

Ранее стало известно о том, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» за трансфер Мбаппе 300 млн евро и руководство парижан согласно на такие условия. Что касается зарплаты, то Мбаппе будет получать 400 млн евро в год.

