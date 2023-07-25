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25 июля 2023, 22:17 | Обновлено 25 июля 2023, 22:20
3350
9

Мбаппе уйдет в Аль-Хиляль? Семья Килиана готова принять предложение клуба

Звездный француз может получать 400 млн евро в год

25 июля 2023, 22:17 | Обновлено 25 июля 2023, 22:20
3350
9
Мбаппе уйдет в Аль-Хиляль? Семья Килиана готова принять предложение клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Окружение и близкие люди 24-летнего форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе готовы переехать в Саудовскую Аравию, приняв предложение «Аль-Хиляля».

Об этом сообщает Джанлука ди Марцио. По информации источника, сам Килиан «пребывает в раздумьях» и еще не определился со своим будущем.

Ранее стало известно о том, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» за трансфер Мбаппе 300 млн евро и руководство парижан согласно на такие условия. Что касается зарплаты, то Мбаппе будет получать 400 млн евро в год.

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Килиан Мбаппе Аль-Хиляль ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 Джанлука Ди Марцио
Источник Twitter
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Комментарии 9
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Burevestnik
якщо прийме пропозицію грати в Аль-Хіляль  один рік до всі будуть задоволені:
- зірковий гравець в розквіті сил в такій країні, 
- ПСЖ отримає більше чім хотіли, 
- Мбаппе отримає велику суму. 

p.s.    можливо Рональду не буде задоволений...   татотаке
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+4
Viktor Shuper
тож писали що зарплата буде 700 лямів на рік? а вже кажуть 400
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+4
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
- заверните!
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+4
WildeKater
Так было же 700 лямов))
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+2
umnuy2
и чего тут думать....чел выиграл ЧМ,ЧЕ ну ЛЧ не выиграл-выиграет до 35 лет.400.700 та даже 300 нужно стартовать конечно к этим сорителям денег
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+1
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Алексей Конев
А как же финансовый феер плей. Или на азиатов он не распространяется
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0
Titar
700 раньше писали, как будто зарплата, а теперь отдельно 400 зарплата и 300 ПСЖ за переход.
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0
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