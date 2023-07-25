Мбаппе уйдет в Аль-Хиляль? Семья Килиана готова принять предложение клуба
Звездный француз может получать 400 млн евро в год
Окружение и близкие люди 24-летнего форварда французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе готовы переехать в Саудовскую Аравию, приняв предложение «Аль-Хиляля».
Об этом сообщает Джанлука ди Марцио. По информации источника, сам Килиан «пребывает в раздумьях» и еще не определился со своим будущем.
Ранее стало известно о том, что «Аль-Хиляль» предложил «ПСЖ» за трансфер Мбаппе 300 млн евро и руководство парижан согласно на такие условия. Что касается зарплаты, то Мбаппе будет получать 400 млн евро в год.
🚨🌕 BREAKING: Kylian Mbappé's family is ready to ACCEPT Al-Hilal's offer. The player hasn't decided yet. @DiMarzio 🇫🇷 pic.twitter.com/y3k3MsVpOm— Madrid Zone (@theMadridZone) July 25, 2023
🚨💣 Al-Hilal's offer for Kylian Mbappé:— Madrid Zone (@theMadridZone) July 25, 2023
- €300M to PSG.
- €400M salary to Kylian Mbappé.
The player will think about it.@DiMarzio #rmalive 🇫🇷 pic.twitter.com/zqd7xZUzr3
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- зірковий гравець в розквіті сил в такій країні,
- ПСЖ отримає більше чім хотіли,
- Мбаппе отримає велику суму.
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p.s. можливо Рональду не буде задоволений... татотаке