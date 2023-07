3-й сет – под ноль. Байндль проиграла финал в Венгрии сопернице без флага

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) проиграла финальный матч на грунтовом турнире серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В финале украинка встречалась против Марии Тимофеевой без флага (WTA 246) и уступила в трех сетах.

Решающую третью партию Байндл проиграла под ноль (0:6). Матч длился 2 часа 6 минут.

Это был второй финал для украинки на турнирах WTA. В 2018 году Екатерина проиграла в решающем матче Тайвань Опен против Тимеи Бабош из Венгрии.

WTA 250. Будапешт (Венгрия). Грунт. Финал

Мария Тимофеева (без флага) – Катерина Байндл (Украина) – 6:3, 3:6, 6:0

