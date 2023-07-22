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  4. Катерина БАЙНДЛ: «Этот финал означает для меня очень многое»
WTA
22 июля 2023, 22:08 |
646
3

Катерина БАЙНДЛ: «Этот финал означает для меня очень многое»

Украинка – о выходе в финал турнира в Будапеште

22 июля 2023, 22:08 |
646
3
Катерина БАЙНДЛ: «Этот финал означает для меня очень многое»
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) поделилась эмоциями после выхода в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште:

«Я очень счастлива, что выиграла за сегодня два матча. Это было нелегко, это были очень сложные две игры и я рада, что смогла справиться. Это демонстрирует, что я в хорошей физической форме, это отличные новости для меня. Конечно, непросто играть два матча подряд. После первого поединка я пыталась просто отключиться, восстановиться и сосредоточиться на следующей игре. Я счастлива, что смогла это сделать.

Этот финал значит для меня очень многое. У меня были травмы в начале сезона, поэтому это очень важный результат для меня. Я очень-очень счастлива, жду завтрашний финал. Я не уверена, что у меня сейчас есть какие-то ожидания, потому что, как я сказала, я была сосредоточена на этих двух матчах, но у меня есть немного времени, чтобы подготовиться. Сделаю все, что в моих силах, чтобы быть готовой», – сказала Катерина.

Катерина выиграла 2 матча за день. В четвертьфинале Байндл обыграла Фанни Штолар, а в полуфинале – Клэр Лю.

В финале соревнований Байндл сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 246).

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Источник Большой теннис Украины
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Michael Savchyn
мододцца!
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+3
Ярослав Черняєв
Божої допомоги та перемоги
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+2
Віталій Ткачук
Цього тижня наші дівчата "рулять", все буде Україна.
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