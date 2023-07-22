Байндл вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, обыграв 88-ю ракетку

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

Украинка в двух сетах обыграла представительницу США Клэр Лю (WTA 88) за 2 часа и 25 минут.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/2 финала

Клэр Лю (США) – Катерина Байндл (Украина) – 5:7, 6:7 (3:7)

Это была первая встреча теннисисток.

Катерина выиграла 2 матча за день. Ранее украинка в четвертьфинале обыграла Фанни Штолар.

В финале соревнований Байндл сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 246).

Для Катерины это будет 2-й финал на уровне WTA 250. В 2018 году она уступила Тимеи Бабош на турнире на Тайване (с 2017 году перенесен в Тайбей).