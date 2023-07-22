Байндл вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, обыграв 88-ю ракетку
Катерина в двух сетах выиграла у Клэр Лю
Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).
Украинка в двух сетах обыграла представительницу США Клэр Лю (WTA 88) за 2 часа и 25 минут.
WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/2 финала
Клэр Лю (США) – Катерина Байндл (Украина) – 5:7, 6:7 (3:7)
Это была первая встреча теннисисток.
Катерина выиграла 2 матча за день. Ранее украинка в четвертьфинале обыграла Фанни Штолар.
В финале соревнований Байндл сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 246).
Для Катерины это будет 2-й финал на уровне WTA 250. В 2018 году она уступила Тимеи Бабош на турнире на Тайване (с 2017 году перенесен в Тайбей).
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