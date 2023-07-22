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  4. Байндл вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, обыграв 88-ю ракетку
WTA
22 июля 2023, 20:25 | Обновлено 22 июля 2023, 20:57
2473
12

Байндл вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, обыграв 88-ю ракетку

Катерина в двух сетах выиграла у Клэр Лю

22 июля 2023, 20:25 | Обновлено 22 июля 2023, 20:57
2473
12
Байндл вышла в финал турнира WTA 250 в Будапеште, обыграв 88-ю ракетку
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) вышла в финал грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

Украинка в двух сетах обыграла представительницу США Клэр Лю (WTA 88) за 2 часа и 25 минут.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/2 финала

Клэр Лю (США) – Катерина Байндл (Украина) – 5:7, 6:7 (3:7)

Это была первая встреча теннисисток.

Катерина выиграла 2 матча за день. Ранее украинка в четвертьфинале обыграла Фанни Штолар.

В финале соревнований Байндл сыграет против представительницы страны 404 Марии Тимофеевой (WTA 246).

Для Катерины это будет 2-й финал на уровне WTA 250. В 2018 году она уступила Тимеи Бабош на турнире на Тайване (с 2017 году перенесен в Тайбей).

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Клэр Лю Катерина Байндл (Козлова) WTA Будапешт
Источник Sport.ua
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Комментарии 12
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Stanislav Matusevych
Сьогодні просто день наших тенісисток другого ешелону. З трійки яких одна за певних умов має шанси досягнути ешелону першого. Що ж до Каті, респект за волю до перемоги, адже провести вдень на корті майже дві години, ввечері майже дві з половиною, і перемогти в обох матчах - це дуже круто. Трьох угорок вона вже обіграла, тепер черга за однією кацапкою.
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+9
Alehandro
Нічосі! Завтра у нас неочікувано 3 фінали)  А ще сьогодні Стародубцева фінал в парі проти 2 зайвохромосомних катать буде
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+7
Александр Ад
ай молодець!На фоні втоми виграла 2 матч за день в 2 сетах,,програючі в 2 сеті 1-4Даешь титул!
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+6
Александр Науменко
Три фінали це круто.
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+4
introvert
На характері? Змусив себе подивитися кілька геймів першого сету, перш ніж переключитися на Стародубцеву. Саме змусив, бо давно не бачив такого низького рівня тенісу. А в півфіналах турнірів вта, мабуть, ніколи. Повторюсь, це все стосується першого сету - можливо, потім суперниці розігралися.
Іронічно, але перший сет півфіналу шестидесятника між Юлею та Бренгл виглядав значно змістовнішим і цікавішим. Другий був просто виносом. Хоча результат обох американо-українських дуелей більш ніж задовільний.
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+3
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yura241268
Катя молодець! вітаю!така красуня!!!
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+3
Maks23
Огонь!
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+2
Володимир Коваленко
Катя катерина , маків квіт ! Вигравай на корті 10 літ!
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+1
1812
Ого!! Впереди битва гигантов, Катька Козлова против Машки Тимофеевой!!
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0
Sashamar
Все, треба обігравати кацапку. Зазвичай я утримуюсь від таких слів, але ця Тимофєєва у 19 років виглядає так, що в голові крутиться класичне: "Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая...", - ну і так далі 
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0
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