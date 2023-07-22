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WTA
22 июля 2023, 14:32 | Обновлено 22 июля 2023, 14:33
1660
3

Минус еще одна венгерка. Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Катерина в двух сетах обыграла Фанни Штоллар

22 июля 2023, 14:32 | Обновлено 22 июля 2023, 14:33
1660
3
Минус еще одна венгерка. Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) вышла в полуфинал грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В четвертьфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла Фанни Штоллар (Венгрия, WTA 441) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/4 финала

Фанни Штоллар (Венгрия) [WC] – Катерина Байндл (Украина) – 6:7 (5:7), 3:6

Это была вторая встреча теннисисток. Катерина выиграла 2-й поединок.

Отметим, что матч стартовал еще вчера вечером, но из-за дождя поединок был перенесен на сегодня при счете 1:1 в первом гейме.

Для Катерины это третья победа на представительницы Венгрии на этом турнире. Ранее она обыграла Наталию Сабанин и Амариссу Тот.

В полуфинале соревнований Байндл сыграет против Клэр Лю (США, WTA 88).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Sashko57
Браво!!! Пламенный привет орбану.
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+3
Александр Ад
Виграла і добре.У Каті дуже слабкі удари.Добре .що угорка багато помилялася,вона мені нагадала гру Даяни.Катя сегодні же грае півфінал,важко буде-2 матч за один день в одіночці.
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+2
Володимир Коваленко
BANZAJ !
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+1
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