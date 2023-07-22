Минус еще одна венгерка. Байндл вышла в полуфинал турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 100) вышла в полуфинал грунтового турнира серии WTA 250 в Будапеште (Венгрия).

В четвертьфинале соревнований украинка в двух сетах обыграла Фанни Штоллар (Венгрия, WTA 441) за 2 часа и 3 минуты.

WTA 250 Будапешт. Грунт. 1/4 финала

Фанни Штоллар (Венгрия) [WC] – Катерина Байндл (Украина) – 6:7 (5:7), 3:6

Это была вторая встреча теннисисток. Катерина выиграла 2-й поединок.

Отметим, что матч стартовал еще вчера вечером, но из-за дождя поединок был перенесен на сегодня при счете 1:1 в первом гейме.

Для Катерины это третья победа на представительницы Венгрии на этом турнире. Ранее она обыграла Наталию Сабанин и Амариссу Тот.

В полуфинале соревнований Байндл сыграет против Клэр Лю (США, WTA 88).