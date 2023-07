ОФИЦИАЛЬНО. Новый партнер Забарного. Борнмут подписал 19-летнего фулбека

Английский футбольный клуб «Борнмут» официально объявил о подписании 19-летнего венгерского левого защитника Милошка Керкеза из нидерландского АЗ Алкмаар.

С футболистом подписан долгосрочный контракт. Конкретный срок не называется.

Милош провел 52 матча за АЗ в сезоне 2022/23, отличившись 5 голами и 4 ассистами.

Отметим, что за «вишен» выступает украинский центральный защитник Илья Забарный.

Welcome to #afcb, Milos 🤩



We're delighted to announce the permanent signing of @MilosKerkez5 from AZ Alkmaar ✍️ — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2023

The photos you didn't know you needed to see 😮‍💨 pic.twitter.com/Y5jUhrJVjr — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2023

Can we get an... pic.twitter.com/CuoLnbL6Ls — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2023

Milos Kerkez x away kit 🔥🔥 pic.twitter.com/bsocYuJRPB — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) July 20, 2023