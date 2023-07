Источник: Вест Хэм подпишет 19-летнего вингера из Ман Сити за 16 млн евро

Лондонский футбольный клуб «Вест Хэм» подпишет 19-летнего португальского вингера Карлос Боргеса из «Манчестер Сити».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, сумма трансфера составит 16 млн евро. В соглашении также будет опция об обратно выкупе.

Боргес находится в системе «горожан» с 10 лет, но за основную команду не провел ни одного поединка.

West Ham are closing in on deal to sign Carlos Borges from Manchester City on permament transfer. 🚨🛠️ #WHUFC



Verbal agreement in place for 2004 winger, fee around £14m.



As always, Man City will include buy back clause into the deal.



Details being finalised then here we go. pic.twitter.com/kmX1OzVG7A