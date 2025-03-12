Известно, сколько Динамо заработало на продаже Булецы в Александрию

В среду, 12 февраля 2025 года, «Александрия» официально объявила о подписании украинского полузащитника киевского «Динамо» Сергея Булецы.

По информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, горожане заплатили за 26-летнего футболиста 500 тысяч евро. Интересно, что при этом аналитики Transfermarkt оценивают стоимость игрока чуть большей суммой - 600 тысяч евро.

В сезоне 2024/25 воспитанник киевского «Динамо» Сергей Булеца на правах аренды провел 8 матчей за гданьскую «Лехию», но не отметился результативными действиями.