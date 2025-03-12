Известно, сколько Динамо заработало на продаже Булецы в Александрию
По данным Transfermarkt, горожане заплатили за хавбека 500 тысяч евро
В среду, 12 февраля 2025 года, «Александрия» официально объявила о подписании украинского полузащитника киевского «Динамо» Сергея Булецы.
По информации известного интернет-ресурса Transfermarkt, горожане заплатили за 26-летнего футболиста 500 тысяч евро. Интересно, что при этом аналитики Transfermarkt оценивают стоимость игрока чуть большей суммой - 600 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 воспитанник киевского «Динамо» Сергей Булеца на правах аренды провел 8 матчей за гданьскую «Лехию», но не отметился результативными действиями.
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