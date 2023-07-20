Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании Онана из Интера
Англия
20 июля 2023, 21:02 | Обновлено 20 июля 2023, 21:34
1625
0

ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании Онана из Интера

Камерунский голкипер продолжит карьеру в АПЛ

20 июля 2023, 21:02 | Обновлено 20 июля 2023, 21:34
1625
0
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании Онана из Интера
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании 27-летнего камерунского голкипера Андре Онана из миланского «Интера».

Контракт рассчитан до июня 2028 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я упорно трудился всю свою жизнь, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий. Выйти на «Олд Траффорд», чтобы защитить наши ворота и внести свой вклад в команду, будет еще одним потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути, с новыми товарищами по команде и новыми амбициями, за которые нужно бороться.

«Манчестер Юнайтед» имеет долгую историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом. Я полон решимости добиться успеха в этом великом футбольном клубе», – сказал Онана.

В прошлом сезоне Андре провел 41 матч за «Интер», пропустил 36 голов и 19 раз отыграл «на ноль».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 50 миллионов евро + бонусы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новичком Днепра-1 стал бразильский хавбек Витиньо
Источник: Заря подписала бразильского защитника
Ливерпуль продает еще одного хавбека в Саудовскую Аравию
Андре Онана Манчестер Юнайтед Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник ФК Манчестер Юнайтед
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Футбол | 20 июля 2023, 13:20 9
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды
Источник: Днепр-1 отстранил Александра Назаренко от первой команды

Вингер подписал предварительный контракт с «Полесьем»

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга
Футбол | 20 июля 2023, 15:57 8
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал экс-форварда Металлурга

Алексей Сидоров подписал контракт на 5 лет

После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию
Футбол | 20.07.2023, 17:48
После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию
После ухода из Зари. Украинский хавбек приехал на просмотр в Легию
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Футбол | 19.07.2023, 21:15
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
Динамо – Аль-Хиляль – 1:0. Роналду, что с саудовской лигой? Видео гола
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
Футбол | 20.07.2023, 15:01
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
История Мбаппе и ПСЖ близится к завершению. Пришла пора прощаться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
Вновь тройка голов, но без ответа. Шахтер не справился с Аяксом
18.07.2023, 16:55 87
Футбол
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
Не подошел Луческу. Форвард Динамо будет искать новую команду
20.07.2023, 11:40 3
Футбол
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
«Запретите ей играть!» Теннисный мир – про скандал и слезы Шуай в Венгрии
19.07.2023, 21:47 9
Теннис
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
В США разыграли крупнейший приз в истории покера. Украинец выиграл $2,4 млн
18.07.2023, 20:53 1
Мир азарта
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
Сколько же стоит Анатолий Трубин?
19.07.2023, 14:58 66
Футбол
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
Со Свитолиной. Пять украинок заявились в основную сетку US Open 2023
19.07.2023, 20:45 2
Теннис
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
Прошлогодний победитель Лиги наций сложил свои полномочия
19.07.2023, 20:58
Волейбол
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
Артета получил все, что хотел. Арсенал в новом сезоне будет грозной силой
20.07.2023, 08:58 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем