ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед объявил о подписании Онана из Интера

Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» объявил о подписании 27-летнего камерунского голкипера Андре Онана из миланского «Интера».

Контракт рассчитан до июня 2028 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

«Присоединиться к «Манчестер Юнайтед» — невероятная честь, и я упорно трудился всю свою жизнь, чтобы достичь этого момента, преодолевая на этом пути множество препятствий. Выйти на «Олд Траффорд», чтобы защитить наши ворота и внести свой вклад в команду, будет еще одним потрясающим опытом. Для меня это начало нового пути, с новыми товарищами по команде и новыми амбициями, за которые нужно бороться.

«Манчестер Юнайтед» имеет долгую историю невероятных вратарей, и теперь я сделаю все возможное, чтобы создать свое собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова поработать с Эриком тен Хагом. Я полон решимости добиться успеха в этом великом футбольном клубе», – сказал Онана.

В прошлом сезоне Андре провел 41 матч за «Интер», пропустил 36 голов и 19 раз отыграл «на ноль».

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, сумма трансфера составила 50 миллионов евро + бонусы.

Our new recruit will wear #️⃣2️⃣4️⃣ 👊 🧤 @AndreyOnana #MUFC

That's his name 👇@AndreyOnana is United! 🔴#MUFC