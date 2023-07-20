Англия20 июля 2023, 19:10 |
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Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине
Интер получит 50 миллионов
20 июля 2023, 19:10 |
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По информации британских СМИ, сегодня вратарь Андре Онана успешно прошел медосмотр и готовится подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».
О переходе должны объявить в ближайшее время. «Интер» получит за игрока 51 миллион евро + 4 миллиона возможных бонусов.
После этого миланский клуб сможет переключиться на переговоры с «Шахтером» по Анатолию Трубину. Ранее сообщалось, что украинский вратарь согласовал контракт, а вот клубы пока договориться не могут.
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