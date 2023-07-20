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  4. Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине
Англия
20 июля 2023, 19:10 |
527
1

Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине

Интер получит 50 миллионов

20 июля 2023, 19:10 |
527
1
Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

По информации британских СМИ, сегодня вратарь Андре Онана успешно прошел медосмотр и готовится подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

О переходе должны объявить в ближайшее время. «Интер» получит за игрока 51 миллион евро + 4 миллиона возможных бонусов.

После этого миланский клуб сможет переключиться на переговоры с «Шахтером» по Анатолию Трубину. Ранее сообщалось, что украинский вратарь согласовал контракт, а вот клубы пока договориться не могут.

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Андре Онана Манчестер Юнайтед Анатолий Трубин трансферы Интер Милан
Источник Sky Sports
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Комментарии 1
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Summertime
Купили бы и Трубина в МЮ за недорого.
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