Онана прошел медосмотр в МЮ. Интер сможет сфокусироваться на Трубине

По информации британских СМИ, сегодня вратарь Андре Онана успешно прошел медосмотр и готовится подписать контракт с «Манчестер Юнайтед».

О переходе должны объявить в ближайшее время. «Интер» получит за игрока 51 миллион евро + 4 миллиона возможных бонусов.

После этого миланский клуб сможет переключиться на переговоры с «Шахтером» по Анатолию Трубину. Ранее сообщалось, что украинский вратарь согласовал контракт, а вот клубы пока договориться не могут.