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  4. Сыграет против Барселоны? Зинченко попал в заявку Арсенала на сборы в США
Англия
17 июля 2023, 16:21 |
441
0

Сыграет против Барселоны? Зинченко попал в заявку Арсенала на сборы в США

Александр еще не восстановился после травмы

17 июля 2023, 16:21 |
441
0
Сыграет против Барселоны? Зинченко попал в заявку Арсенала на сборы в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Жезус и Александр Зинченко

26-летний украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку лондонского «Арсенала» на учебно-тренировочные сборы в США.

Ранее сообщалось, что Зинченко все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце сезона 2022/23. Украинец может пропустить два ближайших матча «канониров» – поединок против команд звезд МЛС (20 июля) и «Манчестер Юнайтед» (22 июля).

26 июля лондонцы сыграют против испанской «Барселоны».

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Манчестер Юнайтед товарищеские матчи Major League Soccer (MLS) травма Арсенал Лондон учебно-тренировочные сборы Александр Зинченко Арсенал - Манчестер Юнайтед
Источник ФК Арсенал Лондон
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