Сыграет против Барселоны? Зинченко попал в заявку Арсенала на сборы в США

26-летний украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку лондонского «Арсенала» на учебно-тренировочные сборы в США.

Ранее сообщалось, что Зинченко все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце сезона 2022/23. Украинец может пропустить два ближайших матча «канониров» – поединок против команд звезд МЛС (20 июля) и «Манчестер Юнайтед» (22 июля).

26 июля лондонцы сыграют против испанской «Барселоны».

USA ready 🇺🇸



Here's our travelling squad for our 2023 tour stateside ✈️