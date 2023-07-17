Сыграет против Барселоны? Зинченко попал в заявку Арсенала на сборы в США
Александр еще не восстановился после травмы
26-летний украинский футболист Александр Зинченко попал в заявку лондонского «Арсенала» на учебно-тренировочные сборы в США.
Ранее сообщалось, что Зинченко все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце сезона 2022/23. Украинец может пропустить два ближайших матча «канониров» – поединок против команд звезд МЛС (20 июля) и «Манчестер Юнайтед» (22 июля).
26 июля лондонцы сыграют против испанской «Барселоны».
USA ready 🇺🇸— Arsenal (@Arsenal) July 16, 2023
Here's our travelling squad for our 2023 tour stateside ✈️
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