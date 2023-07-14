Зинченко может пропустить матчи Арсенала против команды звезд МЛС и МЮ
Александр все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы
26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце сезона 2022/23.
Как сообщает Football London, украинец может пропустить два ближайших матча «канониров» на летних сборах в США. Речь идет про поединки против команды звезд МЛС (20 июля) и «Манчестер Юнайтед» (22 июля).
26 июля лондонцы сыграют против испанской «Барселоны».
Ранее сообщалось, что Александр уже вернулся к тренировкам в основной группе команды.
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