Зинченко может пропустить матчи Арсенала против команды звезд МЛС и МЮ

26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце сезона 2022/23.

Как сообщает Football London, украинец может пропустить два ближайших матча «канониров» на летних сборах в США. Речь идет про поединки против команды звезд МЛС (20 июля) и «Манчестер Юнайтед» (22 июля).

26 июля лондонцы сыграют против испанской «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Александр уже вернулся к тренировкам в основной группе команды.