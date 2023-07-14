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  4. Зинченко может пропустить матчи Арсенала против команды звезд МЛС и МЮ
Англия
14 июля 2023, 20:39 |
196
0

Зинченко может пропустить матчи Арсенала против команды звезд МЛС и МЮ

Александр все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы

14 июля 2023, 20:39 |
196
0
Зинченко может пропустить матчи Арсенала против команды звезд МЛС и МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко все еще не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую он получил в конце сезона 2022/23.

Как сообщает Football London, украинец может пропустить два ближайших матча «канониров» на летних сборах в США. Речь идет про поединки против команды звезд МЛС (20 июля) и «Манчестер Юнайтед» (22 июля).

26 июля лондонцы сыграют против испанской «Барселоны».

Ранее сообщалось, что Александр уже вернулся к тренировкам в основной группе команды.

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Александр Зинченко травма Арсенал Лондон учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Арсенал - Манчестер Юнайтед Major League Soccer (MLS)
Источник Football London
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