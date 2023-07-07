26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вернулся к тренировкам с первой командой.

Украинец занимался в основной группе «канониров».

В конце сезона 2022/23 украинский футболист получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждений игрок лондонцев пропустил три последних тура АПЛ.

В понедельник, 3 июля, «Арсенал» приступил к подготовке к сезону 2023/24. На следующий день к игрокам присоединился и Александр Зинченко. Украинский футболист провел тренировку в зале и работал в общей группе.

ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала