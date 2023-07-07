ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала
Александр восстановился от повреждения икроножной мышцы
26-летний украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко вернулся к тренировкам с первой командой.
Украинец занимался в основной группе «канониров».
В конце сезона 2022/23 украинский футболист получил травму икроножной мышцы. Из-за повреждений игрок лондонцев пропустил три последних тура АПЛ.
В понедельник, 3 июля, «Арсенал» приступил к подготовке к сезону 2023/24. На следующий день к игрокам присоединился и Александр Зинченко. Украинский футболист провел тренировку в зале и работал в общей группе.
ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала
🇺🇦 Zinchenko back in training. #afc pic.twitter.com/TB8gkX700Y— DailyAFC (@DailyAFC) July 4, 2023
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