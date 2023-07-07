ФОТО. Шевченко и Зинченко презентовали игровую форму на матч Game4Ukraine
Цена уникальных футболок – 35 фунтов стерлингов
Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко презентовали игровую форму к благотворительному матчу в поддержку Украины.
Команды сыграют в синих и желтых цветах.
Стоимость футболок стартует от 35 фунтов стерлингов. Все собранные средства от продажи будут переданы на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.
Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Can’t get down to Stamford Bridge on Aug 5th?— game4ukraine (@game_4_ukraine) July 6, 2023
You can still get behind the team by purchasing your Game4Ukraine shirts today.
Retailing from 35.00GBP, all proceeds to be donated 👇🇺🇦⚽️👇https://t.co/uSIP19tCC6 pic.twitter.com/aiveAgEjH8
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