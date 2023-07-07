ФОТО. Шевченко и Зинченко презентовали игровую форму на матч Game4Ukraine

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко презентовали игровую форму к благотворительному матчу в поддержку Украины.

Команды сыграют в синих и желтых цветах.

Стоимость футболок стартует от 35 фунтов стерлингов. Все собранные средства от продажи будут переданы на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».