Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Шевченко и Зинченко презентовали игровую форму на матч Game4Ukraine
Англия
07 июля 2023, 03:25 |
125
0

ФОТО. Шевченко и Зинченко презентовали игровую форму на матч Game4Ukraine

Цена уникальных футболок – 35 фунтов стерлингов

07 июля 2023, 03:25 |
125
0
ФОТО. Шевченко и Зинченко презентовали игровую форму на матч Game4Ukraine
Game4Ukraine

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко и украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко презентовали игровую форму к благотворительному матчу в поддержку Украины.

Команды сыграют в синих и желтых цветах.

Стоимость футболок стартует от 35 фунтов стерлингов. Все собранные средства от продажи будут переданы на реконструкцию Михайло-Коцюбинского лицея в Черниговской области.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

По теме:
ФОТО. Зинченко вернулся к тренировкам в основной группе Арсенала
ФОТО. Рома презентовала новую домашнюю форму
Легенда Арсенала: «В прошлом сезоне Зинченко был просто великолепен»
Александр Шевченко Александр Зинченко фото игровая форма благотворительность благотворительные матчи Game4Ukraine United24
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Теннис | 06 июля 2023, 14:31 44
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне
Eli vs Eli. Свитолина в трех сетах переиграла Мертенс на Уимблдоне

Элина провалила второй сет, но уверенно провела две остальные партии

«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
Футбол | 06 июля 2023, 17:50 5
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной
«Мне было приятно с ними работать». Ротань попрощался с молодежной сборной

Команда вышла в полуфинал Евро

Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Война | 06.07.2023, 12:35
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Лучший голеадор в истории Карпат пострадал во время ночного обстрела Львова
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Футбол | 06.07.2023, 23:07
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
Стало известно, за сколько Трубин может быть продан в Интер из Шахтера
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Футбол | 07.07.2023, 01:15
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 июля
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
Дождь в помощь. Костюк обыграла восьмую сеяную на Уимблдоне
05.07.2023, 18:06 53
Теннис
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
Стало известно, какой город может принять матч Украина – Англия
05.07.2023, 11:02 6
Футбол
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
Следом за Свитолиной и Цуренко. Матч Калининой на Уимблдоне также отменен
05.07.2023, 21:40
Теннис
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
Солидные премиальные. Украина U-21 получит выплаты по итогам Евро-2023
05.07.2023, 18:23 9
Футбол
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
Испания U-21 – Украина U-21 – 5:1. Фиаско в Бухаресте. Видео голов и обзор
06.07.2023, 00:30 3
Футбол
ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
ВИДЕО. Первая победа над соперницей топ-10. Костюк стартовала на Уимблдоне
05.07.2023, 18:49 1
Теннис
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
Киевское Динамо разгромило команду из Бухареста в первой контрольной игре
05.07.2023, 20:07 1
Футбол
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
Массовая драка. УАФ наказала Трубина, Ракицкого, Гуцуляка и других
06.07.2023, 18:44 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем