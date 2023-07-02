Звездное пополнение. Петр Чех сыграет в благотворительном матче для Украины

Стал известен еще один участник благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины.

Им стал голкипер Петр Чех.

Напомним в поединке примут участие Кларенс Зеедорф, Жерар Пике, Антонио Валенсия, Кристиан Пануччи, Джимми Флойд Хасселбайнк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобл, Мартин Шкртел, Дэнни Дринкуотер, Дэвид Джеймс, Шота Арвеладзе, Массимо Оддо, Сержиньо, Джо Коул и Карло Кудичини. Также в матче сыграют украинские футболисты Евгений Коноплянка, Евгений Левченко, Олег Лужный.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».