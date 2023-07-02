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Англия
02 июля 2023, 04:23 | Обновлено 02 июля 2023, 04:44
115
0

Звездное пополнение. Петр Чех сыграет в благотворительном матче для Украины

Встреча состоится 5 августа

02 июля 2023, 04:23 | Обновлено 02 июля 2023, 04:44
115
0
Звездное пополнение. Петр Чех сыграет в благотворительном матче для Украины
instagram.com

Стал известен еще один участник благотворительного матча Game4Ukraine в поддержку Украины.

Им стал голкипер Петр Чех.

Напомним в поединке примут участие Кларенс Зеедорф, Жерар Пике, Антонио Валенсия, Кристиан Пануччи, Джимми Флойд Хасселбайнк, Джермейн Дефо, Глен Джонсон, Марк Нобл, Мартин Шкртел, Дэнни Дринкуотер, Дэвид Джеймс, Шота Арвеладзе, Массимо Оддо, Сержиньо, Джо Коул и Карло Кудичини. Также в матче сыграют украинские футболисты Евгений Коноплянка, Евгений Левченко, Олег Лужный.

Благотворительная игра состоится 5 августа в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

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Коноплянка, Левченко и Лужный сыграют в благотворительном матче для Украины
Шота Арвеладзе Джо Коул Дэвид Джеймс Глен Джонсон (футболист) Антонио Валенсия Карло Кудичини Мартин Шкртел Олег Лужный Джермейн Дефо Евгений Коноплянка благотворительные матчи благотворительность Кристиан Пануччи Евгений Левченко Массимо Оддо Марк Нобл Сержиньо Джимми Флойд Хасселбайнк Дэнни Дринкуотер Game4Ukraine Петр Чех Кларенс Зеедорф Жерар Пике
Источник Sport.ua
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