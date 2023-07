Юбенкс впервые вышел в 1/4 финала турнира Grand Slam, обыграв Циципаса

Американский теннисист Кристофер Юбенкс (АТР 43) вышел в 1/4 финала Уимблдона-2023.

В 1/8 финала травяного мейджора американец неожиданно обыграл Стефаноса Циципаса (Греция, ATP 5) в пяти сетах за 3 часа и 7 минут.

Уимблдон-2023. 1/8 финала

Кристофер Юбенкс (США) – Стефанос Циципас (Греция) [5] – 3:6, 7:6 (7:4), 3:6, 6:4, 6:4

Это была первая встреча теннисистов. Юбенкс впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира Grand Slam, а также одержал первую победу над соперником из топ-10.

Интересно, что сейчас винстрик Кристофера составляет 9 матчей. До Уимблдона он взял титул на Мальорке.

В 1/4 финала мейджора Юбенкс сыграет против Даниила Медведева.

