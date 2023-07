ОФИЦИАЛЬНО. Луис Энрике стал новым тренером ПСЖ

Клуб Лиги 1 ПСЖ объявил о том, что новым тренером команды стал испанский наставник Луис Энрике. Специалист подписал контракт на два года.

Энрике заменит Кристофа Галтье, который был уволен по итогам минувшего сезона.

53-летний Энрике был без работы с декабря, когда он покинул сборную Испании после ЧМ-2022. До того наставник работал с «Барселоной», «Ромой» и «Сельтой».

Выиграл Ла Лигу (дважды), Кубок Испании (трижды), Суперкубок Испании, Лигу Чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Paris Saint-Germain is delighted to announce that Luis Enrique has been named as its first team's new head coach, with the Spanish manager signing a two-year contract. 🔴🔵#WelcomeToParisLuisEnrique https://t.co/gyHvQx9ojO