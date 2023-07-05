Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С кем сыграют США и Мексика? Пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Другие новости
05 июля 2023, 07:45 | Обновлено 05 июля 2023, 08:35
805
0

С кем сыграют США и Мексика? Пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Пары: Гватемала – Ямайка, Мексика – Коста-Рика, США – Канада, Панама – Катар

05 июля 2023, 07:45 | Обновлено 05 июля 2023, 08:35
805
0
С кем сыграют США и Мексика? Пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился групповой раунд Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.

Во третьем туре уверенную победу одержала сборная США над Тринидадом и Тобаго (6:0) и уверенно выиграла свои группу.

Команда Мексики, несмотря на поражение от Катара (0:1), тоже прошла дальше.

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис сыграл 60 минут за сборную Ямайки против команды Сент-Киттс и Невис (5:0).

В четвертьфиналах сыграют (верхняя часть сетки): Гватемала – Ямайка, Мексика – Коста-Рика.

В других матчах 1/4 финала встретятся (нижняя часть сетки): США – Канада, Панама – Катар.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 3-й тур

2 июля

  • ​США – Тринидад и Тобаго – 6:0
  • Ямайка – Сент-Киттс и Невис – 5:0
  • Гондурас – Гаити – 2:1
  • Мексика – Катар – 0:1

4 июля

  • Гваделупа – Гватемала – 2:3
  • Канада – Куба – 4:2
  • Коста-Рика – Мартиника – 6:4
  • Панама – Сальвадор – 2:2

Пары 1/4 финала (по сетке)

  • 9 июля. Гватемала – Ямайка
  • 8 июля. Мексика – Коста-Рика
  • 9 июля. США – Канада
  • 8 июля. Панама – Катар

Сетка плей-офф

Итоговые таблицы группового раунда

По теме:
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Кто за океаном круче всех? Завершился 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика и США одержали убедительные победы
сборная Тринидада и Тобаго по футболу сборная Гондураса по футболу сборная Мексики по футболу сборная США по футболу сборная Катара по футболу сборная Ямайки по футболу Золотой кубок КОНКАКАФ сборная Гаити по футболу Кахим Пэррис сборная Сент-Китса и Невиса по футболу сборная Кубы по футболу сборная Сальвадора по футболу сборная Канады по футболу сборная Коста-Рики по футболу сборная Гватемалы по футболу сборная Панамы по футболу сборная Гваделупы по футболу сборная Мартиники по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Футбол | 04 июля 2023, 14:41 15
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины
Источник: Полесье подписало звезду молодежной сборной Украины

Александр Назаренко перейдет в клуб в январе

Он пережил тяжелую оккупацию. Игрок Черноморца может перейти в Александрию
Футбол | 05 июля 2023, 05:23 0
Он пережил тяжелую оккупацию. Игрок Черноморца может перейти в Александрию
Он пережил тяжелую оккупацию. Игрок Черноморца может перейти в Александрию

Родион Плакса и Артур Авагимян находятся в лагере «Александрии»

В Бразилии сообщили о назначении Анчелотти на пост наставника сборной
Футбол | 05.07.2023, 07:15
В Бразилии сообщили о назначении Анчелотти на пост наставника сборной
В Бразилии сообщили о назначении Анчелотти на пост наставника сборной
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Теннис | 04.07.2023, 13:47
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
ФОТО. Экс-первая ракетка мира стала мамой
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Футбол | 04.07.2023, 19:42
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Прокуратура сообщила о подозрении бывшему гендиректору Зари Рафаилову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Теперь пусть испанцы боятся Украину»
03.07.2023, 11:00 1
Футбол
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
Марта КОСТЮК: «Мне написала Леся и сказала, что я не играю сегодня»
04.07.2023, 19:55
Теннис
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
Винус УИЛЬЯМС: «А потом в матче со Свитолиной меня убила трава»
04.07.2023, 08:26 11
Теннис
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
ФОТО. Челси отреагировал на перформанс Мудрика в матче с Францией
03.07.2023, 13:39 15
Футбол
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
Что случилось? Ярмоленко получил временный номер в Динамо
04.07.2023, 12:59 16
Футбол
Станет ли увольнение Йовичевича черной меткой для Срны?
Станет ли увольнение Йовичевича черной меткой для Срны?
03.07.2023, 12:45 8
Футбол
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
Битва двух легенд. Свитолина разобралась с Винус на старте Уимблдона-2023
03.07.2023, 21:20 35
Теннис
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
04.07.2023, 03:45 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем