С кем сыграют США и Мексика? Пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ
Пары: Гватемала – Ямайка, Мексика – Коста-Рика, США – Канада, Панама – Катар
Завершился групповой раунд Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.
Во третьем туре уверенную победу одержала сборная США над Тринидадом и Тобаго (6:0) и уверенно выиграла свои группу.
Команда Мексики, несмотря на поражение от Катара (0:1), тоже прошла дальше.
Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис сыграл 60 минут за сборную Ямайки против команды Сент-Киттс и Невис (5:0).
В четвертьфиналах сыграют (верхняя часть сетки): Гватемала – Ямайка, Мексика – Коста-Рика.
В других матчах 1/4 финала встретятся (нижняя часть сетки): США – Канада, Панама – Катар.
Золотой кубок КОНКАКАФ. 3-й тур
2 июля
- США – Тринидад и Тобаго – 6:0
- Ямайка – Сент-Киттс и Невис – 5:0
- Гондурас – Гаити – 2:1
- Мексика – Катар – 0:1
4 июля
- Гваделупа – Гватемала – 2:3
- Канада – Куба – 4:2
- Коста-Рика – Мартиника – 6:4
- Панама – Сальвадор – 2:2
Пары 1/4 финала (по сетке)
- 9 июля. Гватемала – Ямайка
- 8 июля. Мексика – Коста-Рика
- 9 июля. США – Канада
- 8 июля. Панама – Катар
Сетка плей-офф
Итоговые таблицы группового раунда
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