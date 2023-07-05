С кем сыграют США и Мексика? Пары 1/4 финала Золотого кубка КОНКАКАФ

Завершился групповой раунд Золотого кубка КОНКАКАФ, который проходит в США и Канаде.

Во третьем туре уверенную победу одержала сборная США над Тринидадом и Тобаго (6:0) и уверенно выиграла свои группу.

Команда Мексики, несмотря на поражение от Катара (0:1), тоже прошла дальше.

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис сыграл 60 минут за сборную Ямайки против команды Сент-Киттс и Невис (5:0).

В четвертьфиналах сыграют (верхняя часть сетки): Гватемала – Ямайка, Мексика – Коста-Рика.

В других матчах 1/4 финала встретятся (нижняя часть сетки): США – Канада, Панама – Катар.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 3-й тур

2 июля

​США – Тринидад и Тобаго – 6:0

Ямайка – Сент-Киттс и Невис – 5:0

Гондурас – Гаити – 2:1

Мексика – Катар – 0:1

4 июля

Гваделупа – Гватемала – 2:3

Канада – Куба – 4:2

Коста-Рика – Мартиника – 6:4

Панама – Сальвадор – 2:2

Пары 1/4 финала (по сетке)

9 июля. Гватемала – Ямайка

8 июля. Мексика – Коста-Рика

9 июля. США – Канада

8 июля. Панама – Катар

Сетка плей-офф

Итоговые таблицы группового раунда