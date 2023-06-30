Другие новости30 июня 2023, 06:47 | Обновлено 30 июня 2023, 07:29
239
0
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика и США одержали убедительные победы
Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ
30 июня 2023, 06:47 | Обновлено 30 июня 2023, 07:29
239
0
Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.
Мексика и США одержали убедительные победы и лидируют в своих группах.
Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис весь матч просидел на скамейке сборной Ямайки.
Читайте также:Золотой кубок КОНКАКАФ. Канада сыграла вничью, неудача Кубы
Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур
28 июня
- Ямайка – Тринидад и Тобаго – 4:1
- Сент-Киттс и Невис – США – 0:6
29 июня
- Катар – Гондурас – 1:1
- Гаити – Мексика – 1:3
Турнирные таблицы
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 29 июня 2023, 20:23 0
Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ
Теннис | 29 июня 2023, 09:40 9
Каролине не понравилась работа судьи
Футбол | 30.06.2023, 07:00
Футбол | 29.06.2023, 15:25
Футбол | 30.06.2023, 05:15
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.06.2023, 18:56 20
28.06.2023, 08:50 1
28.06.2023, 17:11
29.06.2023, 11:33 20
28.06.2023, 13:45 9
28.06.2023, 16:49
28.06.2023, 20:39
28.06.2023, 19:17 12