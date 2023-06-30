Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика и США одержали убедительные победы

Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.​

Мексика и США одержали убедительные победы и лидируют в своих группах.

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис весь матч просидел на скамейке сборной Ямайки.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур

28 июня

Ямайка – Тринидад и Тобаго – 4:1

– Тринидад и Тобаго – 4:1 Сент-Киттс и Невис – США – 0:6

29 июня

Катар – Гондурас – 1:1

Гаити – Мексика – 1:3

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