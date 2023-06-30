Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика и США одержали убедительные победы
Другие новости
30 июня 2023, 06:47 | Обновлено 30 июня 2023, 07:29
239
0

Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика и США одержали убедительные победы

Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ

30 июня 2023, 06:47 | Обновлено 30 июня 2023, 07:29
239
0
Золотой кубок КОНКАКАФ. Мексика и США одержали убедительные победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Продолжается 2-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.​

Мексика и США одержали убедительные победы и лидируют в своих группах.

Вингер киевского «Динамо» Кахим Пэррис весь матч просидел на скамейке сборной Ямайки.

Золотой кубок КОНКАКАФ. 2-й тур

28 июня

  • Ямайка – Тринидад и Тобаго – 4:1
  • Сент-Киттс и Невис – США – 0:6

29 июня

  • Катар – Гондурас – 1:1
  • Гаити – Мексика – 1:3

Турнирные таблицы

По теме:
Золотой кубок КОНКАКАФ 2023: календарь и результаты
Золотой кубок КОНКАКАФ. Канада сыграла вничью, неудача Кубы
Мексика разгромила Гондурас в Золотом кубке КОНКАКАФ
сборная США по футболу сборная Ямайки по футболу Золотой кубок КОНКАКАФ Кахим Пэррис сборная Тринидада и Тобаго по футболу сборная Гондураса по футболу сборная Мексики по футболу сборная Катара по футболу сборная Гаити по футболу сборная Сент-Китса и Невиса по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Футбол | 29 июня 2023, 20:23 0
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами
Львовские Карпаты подписали контракты с двумя бразильцами

Эдуардо Сантос играл за «Стенжицу», а Игор Невес – за «Аль-Хамра» из ОАЭ

ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
Теннис | 29 июня 2023, 09:40 9
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке
ВИДЕО. Снова за старое. Плишкова ударила ракеткой по судейской вышке

Каролине не понравилась работа судьи

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Футбол | 30.06.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 30 июня
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Футбол | 29.06.2023, 15:25
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Киевское Динамо: 4-е место – трамплин или шаг к пропасти?
Ворскла и Кривбасс 30 июня узнают соперников в женской Лиге чемпионов
Футбол | 30.06.2023, 05:15
Ворскла и Кривбасс 30 июня узнают соперников в женской Лиге чемпионов
Ворскла и Кривбасс 30 июня узнают соперников в женской Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
Ястремская не смогла пробиться в основную сетку Уимблдона
29.06.2023, 18:56 20
Теннис
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
Лига чемпионов без Украины. Ни одна украинская команда не подала заявку
28.06.2023, 08:50 1
Баскетбол
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
Воин ВСУ рассказал о продвижении вперед. В комментарии пришел Залужный
28.06.2023, 17:11
Война
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
Зидан и еще 8 тренеров с именем, но без работы
29.06.2023, 11:33 20
Футбол
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
Страсти по Соломону. Как Шахтер стал заложником своего же упрямства
28.06.2023, 13:45 9
Футбол
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
Точно без сборной россии. Утверждены составы групп ЧМ-2024
28.06.2023, 16:49
Хоккей
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
Кожанов спас Карпаты от поражения в первом спарринге Маркевича
28.06.2023, 20:39
Футбол
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
Стало известно, какую сумму может предложить Интер Шахтеру за Трубина
28.06.2023, 19:17 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем