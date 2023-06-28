Золотой кубок КОНКАКАФ. Канада сыграла вничью, неудача Кубы
Завершился 1-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ
Завершился 1-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.
26 июня Сальвадор проиграл Мартинике (1:2), а Коста-Рика уступила Панаме (1:2).
27 июня Канада сыграла вничью с Гваделупой (2:2), а Гватемала обыграла Кубу (1:0).
Золотой кубок КОНКАКАФ
1-й тур, 26 июля
Сальвадор – Мартиника – 1:2
Голы: Тамакас, 90+5 (пен) – Бернер, 11, Форчун, 16.
Коста-Рика – Панама – 1:2
Голы: Суарес, 90+1 (пен) – Фахардо, 23, Барсенас, 68
1-й тур, 27 июня
Канада – Гваделупа – 2:2
Голы: Каваллини, 49, Лина, 70 (автогол) – Амброуз, 23, Расселл-Роу, 90+3 (автогол)
Гватемала – Куба – 1:0
Гол: Лом, 48
Турнирная таблица
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