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28 июня 2023, 06:55 | Обновлено 28 июня 2023, 07:33
289
0

Золотой кубок КОНКАКАФ. Канада сыграла вничью, неудача Кубы

Завершился 1-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ

28 июня 2023, 06:55 | Обновлено 28 июня 2023, 07:33
289
0
Золотой кубок КОНКАКАФ. Канада сыграла вничью, неудача Кубы
Getty Images/Global Images Ukraine

Завершился 1-й тур Золотого кубка КОНКАКАФ.

26 июня Сальвадор проиграл Мартинике (1:2), а Коста-Рика уступила Панаме (1:2).

27 июня Канада сыграла вничью с Гваделупой (2:2), а Гватемала обыграла Кубу (1:0).

Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 26 июля

Сальвадор – Мартиника – 1:2

Голы: Тамакас, 90+5 (пен) – Бернер, 11, Форчун, 16.

Коста-Рика – Панама – 1:2

Голы: Суарес, 90+1 (пен) – Фахардо, 23, Барсенас, 68

1-й тур, 27 июня

Канада – Гваделупа – 2:2

Голы: Каваллини, 49, Лина, 70 (автогол) – Амброуз, 23, Расселл-Роу, 90+3 (автогол)

Гватемала – Куба – 1:0

Гол: Лом, 48

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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