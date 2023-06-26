Мексика разгромила Гондурас в Золотом кубке КОНКАКАФ

Сборная Мексики разгромила команду из Гондураса (4:0) на старте Золотого кубка КОНКАКАФ.

Тринидад и Тобаго начал с победы над Сент-Киттс и Невис (3:0), команда Гаити нанесла поражение Катару (2:0).

Днем ранее США и Ямайка сыграли вничью (1:1).

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Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 25 июня

Тринидад и Тобаго – Сент-Киттс и Невис – 3:0

Голы: Алвин Джонс, 43, Форчун, 65, Айбл, 73 (автогол)

Гаити – Катар – 2:1

Голы: Назон, 45+1 (пен), Пьерро, 90+7 – Абдурисаг, 20

Мексика – Гондурас – 4:0

Голы: Ромо, 1, 23, Пинеда, 52, Чавес, 64

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