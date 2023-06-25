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25 июня 2023, 07:55 | Обновлено 25 июня 2023, 08:24
945
3

США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ

Хозяева поля в Чикаго спасли игру на 88-й минуте

25 июня 2023, 07:55 | Обновлено 25 июня 2023, 08:24
945
3
США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборные США и Ямайки разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ.

Хозяева поля в Чикаго пропустили в первом тайме, однако спасли игру на 88-й минуте.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 24 июня

США – Ямайка – 1:1

Голы: Брендон Васкес, 88 – Демион Лоу, 13.

Незабитый пенальти: Леон Бэйли, 29 (Ямайка)

См. также: видеозапись матча на YouTube

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Источник Sport.ua
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Voxa Hvedyk
Я щось не зрозумів-що до того турніру Катар має спільного,крім "бабла"???
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Ганьба - 88.
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