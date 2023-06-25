Другие новости25 июня 2023, 07:55 | Обновлено 25 июня 2023, 08:24
945
3
США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ
Хозяева поля в Чикаго спасли игру на 88-й минуте
25 июня 2023, 07:55 | Обновлено 25 июня 2023, 08:24
945
3
Сборные США и Ямайки разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ.
Хозяева поля в Чикаго пропустили в первом тайме, однако спасли игру на 88-й минуте.
Золотой кубок КОНКАКАФ
1-й тур, 24 июня
США – Ямайка – 1:1
Голы: Брендон Васкес, 88 – Демион Лоу, 13.
Незабитый пенальти: Леон Бэйли, 29 (Ямайка)
См. также: видеозапись матча на YouTube
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Комментарии 3
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Я щось не зрозумів-що до того турніру Катар має спільного,крім "бабла"???
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Ганьба - 88.
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