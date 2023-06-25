США и Ямайка разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ

Сборные США и Ямайки разошлись миром на старте Золотого кубка КОНКАКАФ.

Хозяева поля в Чикаго пропустили в первом тайме, однако спасли игру на 88-й минуте.

Золотой кубок КОНКАКАФ

1-й тур, 24 июня

США – Ямайка – 1:1

Голы: Брендон Васкес, 88 – Демион Лоу, 13.

Незабитый пенальти: Леон Бэйли, 29 (Ямайка)

См. также: видеозапись матча на YouTube