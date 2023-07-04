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Уимблдон
04 июля 2023, 03:45 |
179
0

Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона

Марина Заневская вылетела в первом раунде Уимблдона-2023

04 июля 2023, 03:45 |
179
0
Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Марина Заневская

29-летняя бельгийская теннисистка Марина Заневская (WTA 88) завершила выступления на Уимблдоне-2023.

В первом раунде травяного мейджора она уступила Барборе Стрыцовой (Чехия, WTA 623) со счетом 1:6, 5:7 за 1 час и 23 минуты.

Бывший теннисист из Бельгии Филип Девульф в своем Twitter заявил, что, вероятно, Заневская в последний раз сыграла на Уимблдоне:

«Марина Заневская сыграла (скорее всего) свой последний Уимблдон. Нужно чудо, чтобы вылечить ее проблемы со спиной, и, вероятно, она завершит свою карьеру в конце этого сезона. Не хочет говорить об этом вслух, но приняла решение в уме. Тяжело, в 29 лет...».

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию.

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Марина Заневская Уимблдон-2023 Барбора Стрыцова завершение карьеры
Источник Twitter
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