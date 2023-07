Экс-украинская теннисистка, скорее всего, завершит карьеру в конце сезона

29-летняя бельгийская теннисистка Марина Заневская (WTA 88) завершила выступления на Уимблдоне-2023.

В первом раунде травяного мейджора она уступила Барборе Стрыцовой (Чехия, WTA 623) со счетом 1:6, 5:7 за 1 час и 23 минуты.

Бывший теннисист из Бельгии Филип Девульф в своем Twitter заявил, что, вероятно, Заневская в последний раз сыграла на Уимблдоне:

«Марина Заневская сыграла (скорее всего) свой последний Уимблдон. Нужно чудо, чтобы вылечить ее проблемы со спиной, и, вероятно, она завершит свою карьеру в конце этого сезона. Не хочет говорить об этом вслух, но приняла решение в уме. Тяжело, в 29 лет...».

Марина родилась в Одессе, но с 2016 года выступает за Бельгию.

Maryna Zanevska played (most probably) her last Wimbledon. Needs a miracle to heal her back problems and will probably end her career end of this season. Doesn't want to say it out loud but made the decision in her head. Tough at 29 years old...