ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии
Легендарный англичанин будет работать с «Аль-Иттифаком»
Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Стивена Джеррарда. Условия контракта не разглашаются.
Напомним, Джеррад в октябре прошлого года был уволен из «Астон Виллы» и с той поры находится без работы. 43-летний англичанин в своей тренерской карьере также работал с шотландским «Рейнджерс».
Ранее «Аль-Наср» подписал Марцело Брозовича.
Where legends are found ❤️💚— Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 3, 2023
We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu
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