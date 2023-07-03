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03 июля 2023, 20:04 |
1255
2

ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии

Легендарный англичанин будет работать с «Аль-Иттифаком»

03 июля 2023, 20:04 |
1255
2
ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Стивена Джеррарда. Условия контракта не разглашаются.

Напомним, Джеррад в октябре прошлого года был уволен из «Астон Виллы» и с той поры находится без работы. 43-летний англичанин в своей тренерской карьере также работал с шотландским «Рейнджерс».

Ранее «Аль-Наср» подписал Марцело Брозовича.

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Аль-Иттифак Стивен Джеррард чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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vazazh
Гарний був футболіст - зірка. Ну тренер, як зрозуміло ніякий. Так само Як дебільний Гаттузо, той як був ідіот в фуболі, так і тренер такий же був. Тому всі в отстой - в сауді, звідки, "зірку ДК ярмо, через рік погнали, а ми тут тримаємо надію, на це недоумковате ленівство. Тому можу навіть піти під заклад з ВІктором Леоненко - ні хер.. не дасть ярмо в ДК.
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