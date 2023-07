ОФИЦИАЛЬНО. Джеррард возглавил клуб из Саудовской Аравии

Клуб из Саудовской Аравии «Аль-Иттифак» официально сообщил о назначении на пост главного тренера Стивена Джеррарда. Условия контракта не разглашаются.

Напомним, Джеррад в октябре прошлого года был уволен из «Астон Виллы» и с той поры находится без работы. 43-летний англичанин в своей тренерской карьере также работал с шотландским «Рейнджерс».

Ранее «Аль-Наср» подписал Марцело Брозовича.

Where legends are found ❤️💚



We’re thrilled to announce Steven Gerrard is our new head coach ✍️#GerrardEttifaqi pic.twitter.com/hgeHl1Djnu