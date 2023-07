ОФИЦИАЛЬНО. Марцело Брозович – игрок Аль-Насра

Клуб Криштиану Роналду «Аль-Наср» официально сообщил о подписании еще одной звезды европейского футбола. Речь идет о полузащитнике «Интера» и сборной Хорватии Марцело Брозовиче.

Условия трансфера не называется, по, по информации СМИ, «Интер», с учетом бонусов, получит за 30-летнего хавбека 20 миллионов евро. Сам Брозович получил 3-летний контракт с зарплатой в 27 миллионов евро в год.

Брозович выступал за «Интер» с января 2015 года. Суммарно провел за команду 330 матчей и забил 31 гол. С «Интером» Брозович выиграл Скудетто-2021, по два Кубка и Суперкубка Италии, а также выходил в финалы Лиги Европы-2020 и Лиги чемпионов-2023.

Everyone wanted him 💣

He wanted ONLY us 💛#BrozovićIsYellow 🤩

pic.twitter.com/iPPmge6mBq