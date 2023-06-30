Атлетико включился в борьбу за Аспиликуэту, но Сесар договорился с Интером

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нацелился на 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэту из лондонского «Челси».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, именно «матрасники» сейчас являются фаворитами в гонке за игроком, несмотря на то, что сам Сесар уже договорился об условиях личного контракта с «Интером».

Дело в том, что семья футболиста настаивает на возвращение в Испанию.

33-летний Аспи в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

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