Атлетико включился в борьбу за Аспиликуэту, но Сесар договорился с Интером

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нацелился на 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэту из лондонского «Челси».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, именно «матрасники» сейчас являются фаворитами в гонке за игроком, несмотря на то, что сам Сесар уже договорился об условиях личного контракта с «Интером».

Дело в том, что семья футболиста настаивает на возвращение в Испанию.

33-летний Аспи в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

EXCL: Atlético Madrid have entered the race to sign César Azpilicueta. Told talks are very advanced now as player’s family is pushing to go back to Spain. 🚨⚪️🔴 #Atléti #CFC



Azpilicueta agreed personal terms with Inter on verbal basis last week but Atléti are now favourites. pic.twitter.com/AXh9te1D61