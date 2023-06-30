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Испания
30 июня 2023, 22:12 | Обновлено 30 июня 2023, 22:29
281
0

Атлетико включился в борьбу за Аспиликуэту, но Сесар договорился с Интером

Мадридская команда является фаворитом

30 июня 2023, 22:12 | Обновлено 30 июня 2023, 22:29
281
0
Атлетико включился в борьбу за Аспиликуэту, но Сесар договорился с Интером
Getty Images/Global Images Ukraine. Сесар Аспиликуэта

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» нацелился на 33-летнего испанского защитника Сесара Аспиликуэту из лондонского «Челси».

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, именно «матрасники» сейчас являются фаворитами в гонке за игроком, несмотря на то, что сам Сесар уже договорился об условиях личного контракта с «Интером».

Дело в том, что семья футболиста настаивает на возвращение в Испанию.

33-летний Аспи в сезоне 2022/23 сыграл за «Челси» 32 матча, без забитых голов.

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Источник: Аспиликуэта перешел в Атлетико. Челси разорвал контракт с игроком
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Сесар Аспиликуэта Атлетико Мадрид Челси Интер Милан трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A Фабрицио Романо трансферы Ла Лиги
Источник Twitter
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