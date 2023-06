Ювентус подпишет сына Джорджа Веа

«Ювентус» в ближайшее время подпишет вингера «Лилля» и сборной США Тимоти Веа. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, уже сегодня Веа прилетит в Турин для прохождения медосмотра. Сумма трансфера составит 12 миллионов евро.

Напомним, 23-летний Тимоти Веа – сын обладателя Золотого мяча 1995 года Джорджа Веа. Тот лучшие годы своей карьеры провел в «Милане».

