Александра Олейникова – Джессика Пьери. Финал в Гааге. Смотреть онлайн LIVE

13 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Гааге, Нидерланды.

В финале украинка сыграет против представительницы Италии Джессики Пьери (WTA 381). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница выиграет трофей 75-тысячника. Александра проведет крупнейший финал в карьере.

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