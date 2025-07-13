Уимблдон13 июля 2025, 03:41 | Обновлено 13 июля 2025, 03:42
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Александра Олейникова – Джессика Пьери. Финал в Гааге. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите видеотрансляцию финального матча турнира ITF W75 в Гааге 13 июля в 14:30
13 июля 2025, 03:41 | Обновлено 13 июля 2025, 03:42
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13 июля украинская теннисистка Александра Олейникова (WTA 193) продолжит выступления на грунтовом турнире ITF W75 в Гааге, Нидерланды.
В финале украинка сыграет против представительницы Италии Джессики Пьери (WTA 381). Поединок начнется ориентировочно в 14:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница выиграет трофей 75-тысячника. Александра проведет крупнейший финал в карьере.
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