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13 июля 2025, 02:55 |
66
0

ФОТО. Украинская журналистка взбужоражила Барселону. Красота

Арина Евдокименко показала украинскую красоту в Каталонии

13 июля 2025, 02:55 |
66
0
ФОТО. Украинская журналистка взбужоражила Барселону. Красота
Instagram. Арина Евдокименко

Телеведущая УПЛ Арина Евдокименко поделилась свежими фото с отпуска в Барселоне.

Журналистка поразила образом в чёрном платье с открытой спиной, подчеркнувшем её спортивную форму.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Евдокименко активно строит карьеру в спортивных медиа, посещает матчи УПЛ и увлекается футболом.

В прошлом она более 15 лет занималась художественной гимнастикой.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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