Другие новости13 июля 2025, 02:55 |
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ФОТО. Украинская журналистка взбужоражила Барселону. Красота
Арина Евдокименко показала украинскую красоту в Каталонии
13 июля 2025, 02:55 |
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Телеведущая УПЛ Арина Евдокименко поделилась свежими фото с отпуска в Барселоне.
Журналистка поразила образом в чёрном платье с открытой спиной, подчеркнувшем её спортивную форму.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Евдокименко активно строит карьеру в спортивных медиа, посещает матчи УПЛ и увлекается футболом.
В прошлом она более 15 лет занималась художественной гимнастикой.
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