ФОТО. Украинская журналистка взбужоражила Барселону. Красота

Телеведущая УПЛ Арина Евдокименко поделилась свежими фото с отпуска в Барселоне.

Журналистка поразила образом в чёрном платье с открытой спиной, подчеркнувшем её спортивную форму.

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Евдокименко активно строит карьеру в спортивных медиа, посещает матчи УПЛ и увлекается футболом.

В прошлом она более 15 лет занималась художественной гимнастикой.