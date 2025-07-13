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Саудовская Аравия
13 июля 2025, 02:27 | Обновлено 13 июля 2025, 02:54
14
0

Алжирский полузащитник Милана перейдет в клуб Саудовской Аравии

Исмаэль Беннасер больше не нужен итальянскому клубу

13 июля 2025, 02:27 | Обновлено 13 июля 2025, 02:54
14
0
Алжирский полузащитник Милана перейдет в клуб Саудовской Аравии
Getty Images/Global Images Ukraine

27-летний алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Источник информирует, что в ближайшее время будет назван клуб, который приобретет Исмаэля Беннасера, на которого не рассчитывают в итальянском клубе.

Вторую часть прошлого сезона Беннасер провел в аренде во французском «Марселе».

По версии портала Transfermarkt, полузащитника оценивают в 15 миллионов евро.

Ранее стала известна судьба трансфера Александра Зинченко в итальянский клуб.

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Милан трансферы трансферы Серии A Николо Скира Исмаэль Беннасер
Александр Сильченко Источник: Николо Скира
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