Алжирский полузащитник Милана перейдет в клуб Саудовской Аравии

27-летний алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.

Источник информирует, что в ближайшее время будет назван клуб, который приобретет Исмаэля Беннасера, на которого не рассчитывают в итальянском клубе.

Вторую часть прошлого сезона Беннасер провел в аренде во французском «Марселе».

По версии портала Transfermarkt, полузащитника оценивают в 15 миллионов евро.

Ранее стала известна судьба трансфера Александра Зинченко в итальянский клуб.