Саудовская Аравия13 июля 2025, 02:27 | Обновлено 13 июля 2025, 02:54
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Алжирский полузащитник Милана перейдет в клуб Саудовской Аравии
Исмаэль Беннасер больше не нужен итальянскому клубу
13 июля 2025, 02:27 | Обновлено 13 июля 2025, 02:54
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27-летний алжирский полузащитник «Милана» Исмаэль Беннасер продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
Об этом сообщает футбольный инсайдер Николо Скира.
Источник информирует, что в ближайшее время будет назван клуб, который приобретет Исмаэля Беннасера, на которого не рассчитывают в итальянском клубе.
Вторую часть прошлого сезона Беннасер провел в аренде во французском «Марселе».
По версии портала Transfermarkt, полузащитника оценивают в 15 миллионов евро.
Ранее стала известна судьба трансфера Александра Зинченко в итальянский клуб.
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