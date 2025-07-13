Овчаренко провел финальный матч в парном разряде 25-тысячника в Германии
Александр вместе с Петром Нестеровым в двух сетах уступил дуэту Макс Вестфал / Тео Винегар
Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом парного разряде грунтового турнира ITF M25 в Касселе, Германия.
В решающем поединке украинец вместе со своим напарником Петром Нестеровым из Болгарии в двух сетах проиграл тандему Макс Вестфал (Франция) / Тео Винегар (США) за 1 час и 28 минут.
ITF M25 Кассель. Пары. Грунт, финал
Петр Нестеров (Болгария) / Александр Овчаренко (Украина) [3] – Макс Вестфал (Франция) / Тео Винегар (США) – 6:7 (2:7), 3:6
Овчаренко провел 22-й парный финал в карьере на уровне ITF и боролся за 12-й трофей.
В одиночном разряде Касселя Александр завершил выступления во втором раунде, в двух сетах уступив Эльмару Эюповичу (Германия, ATP 547) со счетом 3:6, 4:6.
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