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  4. Овчаренко провел финальный матч в парном разряде 25-тысячника в Германии
ITF
13 июля 2025, 04:47 |
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Овчаренко провел финальный матч в парном разряде 25-тысячника в Германии

Александр вместе с Петром Нестеровым в двух сетах уступил дуэту Макс Вестфал / Тео Винегар

13 июля 2025, 04:47 |
5
0
Овчаренко провел финальный матч в парном разряде 25-тысячника в Германии
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Украинский теннисист Александр Овчаренко стал финалистом парного разряде грунтового турнира ITF M25 в Касселе, Германия.

В решающем поединке украинец вместе со своим напарником Петром Нестеровым из Болгарии в двух сетах проиграл тандему Макс Вестфал (Франция) / Тео Винегар (США) за 1 час и 28 минут.

ITF M25 Кассель. Пары. Грунт, финал

Петр Нестеров (Болгария) / Александр Овчаренко (Украина) [3] – Макс Вестфал (Франция) / Тео Винегар (США) – 6:7 (2:7), 3:6

Овчаренко провел 22-й парный финал в карьере на уровне ITF и боролся за 12-й трофей.

В одиночном разряде Касселя Александр завершил выступления во втором раунде, в двух сетах уступив Эльмару Эюповичу (Германия, ATP 547) со счетом 3:6, 4:6.

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Петр Нестеров Александр Овчаренко
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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