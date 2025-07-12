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  4. Президент Спортинга: «С Дьекерешем все решится огромным штрафом»
Португалия
12 июля 2025, 22:06 |
1185
1

Президент Спортинга: «С Дьекерешем все решится огромным штрафом»

Фредерику Варандаш обратился к руководству «Арсенал»

12 июля 2025, 22:06 |
1185
1
Президент Спортинга: «С Дьекерешем все решится огромным штрафом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Дьекереш

Президент лиссабонского Фредерику Варандаш высказался по поводу шведского нападающего Виктора Дьекереша, который решил бойкотировать предсезонные сборы команды, чтобы ускорить свой переход в лондонский «Арсенал»:

«Мы спокойны. Все можно решить после закрытия окна, огромным штрафом и извинениями перед командой.

Если «Арсенал» не хочет платить за Виктора справедливую рыночную стоимость, мы будем полностью удовлетворены этим в течение следующих трех лет контракта. Если гении, которые разрабатывают эту стратегию, думают, что это давит на меня, чтобы облегчить продажу Виктора, то они не только полностью ошибаются, но и усложняют трансфер.

Никто не стоит выше интересов клуба. Кто бы это ни был».

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Виктор Дьекереш Спортинг Лиссабон Арсенал Лондон трансферы трансферы АПЛ чемпионат Португалии по футболу штрафы
Дмитрий Вус Источник: Sky Sports
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sashav2007
Думати потрібно, коли перепідписуєш контракт з "такими" клубами і президентами...
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