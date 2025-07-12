Президент Спортинга: «С Дьекерешем все решится огромным штрафом»
Фредерику Варандаш обратился к руководству «Арсенал»
Президент лиссабонского Фредерику Варандаш высказался по поводу шведского нападающего Виктора Дьекереша, который решил бойкотировать предсезонные сборы команды, чтобы ускорить свой переход в лондонский «Арсенал»:
«Мы спокойны. Все можно решить после закрытия окна, огромным штрафом и извинениями перед командой.
Если «Арсенал» не хочет платить за Виктора справедливую рыночную стоимость, мы будем полностью удовлетворены этим в течение следующих трех лет контракта. Если гении, которые разрабатывают эту стратегию, думают, что это давит на меня, чтобы облегчить продажу Виктора, то они не только полностью ошибаются, но и усложняют трансфер.
Никто не стоит выше интересов клуба. Кто бы это ни был».
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