Президент Спортинга: «С Дьекерешем все решится огромным штрафом»

Президент лиссабонского Фредерику Варандаш высказался по поводу шведского нападающего Виктора Дьекереша, который решил бойкотировать предсезонные сборы команды, чтобы ускорить свой переход в лондонский «Арсенал»:

«Мы спокойны. Все можно решить после закрытия окна, огромным штрафом и извинениями перед командой.

Если «Арсенал» не хочет платить за Виктора справедливую рыночную стоимость, мы будем полностью удовлетворены этим в течение следующих трех лет контракта. Если гении, которые разрабатывают эту стратегию, думают, что это давит на меня, чтобы облегчить продажу Виктора, то они не только полностью ошибаются, но и усложняют трансфер.

Никто не стоит выше интересов клуба. Кто бы это ни был».