ОФИЦИАЛЬНО. Брентфорд подписал 18-летнего защитника из 2-го дивизиона Кореи

Английский футбольный клуб «Брентфорд» официально подписал 18-летнего корейского защитника Джи Су Кима.

Контракт с футболистом подписан до лета 2027 года. Кореец покинул команду 2-го дивизиона Южной Кореи «Соннам». Сумма трансфера – 640 тысяч евро.

Как сообщает официальный сайт «Брентфорда», сезон 2023/24 Джи Су Ким проведет во 2-й команде клуба.

В прошлой кампании защитник отдал 1 ассист в 19 матчах за «Соннам».

