Сын Бекхэма стал полноценным игроком Брентфорда
Ромео Бекхэм покинул «Интер Майами»
«Брентфорд» официально сообщил о подписании полноценного контракта в 20-летним вингером Ромео Бекхэмом – сыном легендарного Дэвида Бекхэма. Он продолжит выступать за резервную команду англичан – «Брентфорд» Б.
Бекхэм-младший выступал за «Брентфорд» Б с января текущего года на правах аренды, а теперь стал полноценным игроком команды. Свой путь в футболе он начинал в академии лондонского «Арсенала».
Напомним, прошлый сезон в составе «Брентфорда» Б провел Егор Ярмолюк. В начале июня в клубе приняли решение перевести украинца в первую команду.
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