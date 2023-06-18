Сын Бекхэма стал полноценным игроком Брентфорда

«Брентфорд» официально сообщил о подписании полноценного контракта в 20-летним вингером Ромео Бекхэмом – сыном легендарного Дэвида Бекхэма. Он продолжит выступать за резервную команду англичан – «Брентфорд» Б.

Бекхэм-младший выступал за «Брентфорд» Б с января текущего года на правах аренды, а теперь стал полноценным игроком команды. Свой путь в футболе он начинал в академии лондонского «Арсенала».

Напомним, прошлый сезон в составе «Брентфорда» Б провел Егор Ярмолюк. В начале июня в клубе приняли решение перевести украинца в первую команду.