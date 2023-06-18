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  4. Сын Бекхэма стал полноценным игроком Брентфорда
Англия
18 июня 2023, 14:53 |
802
0

Сын Бекхэма стал полноценным игроком Брентфорда

Ромео Бекхэм покинул «Интер Майами»

18 июня 2023, 14:53 |
802
0
Сын Бекхэма стал полноценным игроком Брентфорда
ФК Брентфорд. Ромео Бекхэм

«Брентфорд» официально сообщил о подписании полноценного контракта в 20-летним вингером Ромео Бекхэмом – сыном легендарного Дэвида Бекхэма. Он продолжит выступать за резервную команду англичан – «Брентфорд» Б.

Бекхэм-младший выступал за «Брентфорд» Б с января текущего года на правах аренды, а теперь стал полноценным игроком команды. Свой путь в футболе он начинал в академии лондонского «Арсенала».

Напомним, прошлый сезон в составе «Брентфорда» Б провел Егор Ярмолюк. В начале июня в клубе приняли решение перевести украинца в первую команду.

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Ромео Бекхэм Брентфорд Интер Майами
Источник ФК Брентфорд
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