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  4. ФОТО. Магда ЛИНЕТТ: «Poznań Open не помогает мне в поисках мужа»
WTA
23 июня 2023, 11:13 |
262
0

ФОТО. Магда ЛИНЕТТ: «Poznań Open не помогает мне в поисках мужа»

Польская теннисистка отреагировала на плакат со своим изображением

23 июня 2023, 11:13 |
262
0
ФОТО. Магда ЛИНЕТТ: «Poznań Open не помогает мне в поисках мужа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Польская теннисистка Магда Линетт в шутливой форме прокомментировала свое карикатурное изображение на одном из плакатов на турнире в Познани.

«Poznań Open не помогает мне в поисках мужа. Не помогает», – написала 20-я ракетка мира, добавив смайлик.

Отметим, что на этой неделе в Познани, где родилась Линетт, проходит грунтовый челленджер у мужчин.

31-летняя Магда Линетт – победительница двух турниров WTA в одиночном разряде.

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Магда Линетт ITF Познань ATP Познань
Источник Sport.ua
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