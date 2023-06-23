ФОТО. Магда ЛИНЕТТ: «Poznań Open не помогает мне в поисках мужа»
Польская теннисистка отреагировала на плакат со своим изображением
Польская теннисистка Магда Линетт в шутливой форме прокомментировала свое карикатурное изображение на одном из плакатов на турнире в Познани.
«Poznań Open не помогает мне в поисках мужа. Не помогает», – написала 20-я ракетка мира, добавив смайлик.
Отметим, что на этой неделе в Познани, где родилась Линетт, проходит грунтовый челленджер у мужчин.
31-летняя Магда Линетт – победительница двух турниров WTA в одиночном разряде.
Poznań Open, not helping me in my search for a husband. Not helping😅 pic.twitter.com/yQqZDJjoAK— Magda Linette (@MagdaLinette) June 22, 2023
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