Бускетс близок к переходу в Интер Майами, обсуждаются последние детали

Экс-хавбек испанской «Барселоны» Серхио Бускетс близок к переходу в американский клуб «Интер Майами».

«Интер Майами» обсуждает окончательные детали контракта с 34-летним футболистом, информирует инсайдер Фабрицио Романо.

Клуб надеется подписать испанского полузащитника в ближайшие дни. У Бускетса также есть два предложения из Саудовской Аравии.

Кроме того, левый защитник клуба «Барселона» Жорди Альба также ведет переговоры с «Интером Майами».

Недавно в «Интер Майами» перешел аргентинский форвард Лионель Месси, с которым Бускетс вместе выступал за «Барселону».

За клуб из Майами уже полгода выступает украинский защитник Сергей Кривцов.

