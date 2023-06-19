В компанию к Кривцову и Месси: Бускетс перейдет в Интер Майами

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Серхио Бускетс близок к переходу в американский «Интер Майами».

34-летний испанский футболист примет предложение клуба МЛС в ближайшие часы. «Интер Майами» улучшил свое предложение. Контракт будет рассчитан до 2025 года.

Таким образом, Бускетс воссоединится в США с Лионелем Месси, с которым он выступал за «Барселону». Также за «Интер Майами» выступает украинский защитник Иван Ордец.

Напомним, Серхио Бускетс объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона-2022/23.