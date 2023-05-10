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Испания
10 мая 2023, 12:34 | Обновлено 10 мая 2023, 12:54
441
0

ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса

Серхио Бускетс покидает испанскую команду

10 мая 2023, 12:34 | Обновлено 10 мая 2023, 12:54
441
0
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона объявила об уходе из команды Бускетса
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Бускетс

«Барселона» официально сообщила о том, что полузащитник Серхио Бускетс решил не подписывать новый контракт и по итогам нынешнего сезона покинет команду.

Игрок провел в каталонской команде 18 сезонов, начиная выступления с «Барселоны» B, которую тренировал Хосеп Гвардиола. В первой команде Бускетс дебютировал в 2008 году.

Провел за «Барселону» 718 матчей, что является третьим показателем в истории клуба. Выиграл 31 трофей, включая 8 титулов Ла Лиги, 3 Лиги чемпионов, 7 Кубков Испании, 7 Суперкубков Испании, по 3 Суперкубка УЕФА и Клубных чемпионата мира.

Ожидается, что 34-летний игрок перейдет в один из клубов Саудовской Аравии.

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Барселона Серхио Бускетс чемпионат Испании по футболу
Источник ФК Барселона
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